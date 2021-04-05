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Karadeniz'de savaş kapıda! Rus ordusu mu daha güçlü Ukrayna ordusu mu?

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında gerilim giderek artıyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin göstere göstere orduyu gönderdi. Rus medyasına yansıyan söz konusu görüntülerde S-400 füze savunma sisteminin bölgeye taşındığı görüldü. Rusya'nın Donbas ve Kırım'daki 'saldırganlığı' karşısında ABD'nin Ukrayna'ya 'sarsılmaz desteğinin' süreceğini belirten Biden'a, Zelenskiy Twitter mesajıyla teşekkür etti. Peki hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte uzman isimlerin değerlendirmeleri…

05.04.2021 09:19 - Son Güncelleme: 05.04.2021 11:13
Karadeniz'de savaş kapıda! Rus ordusu mu daha güçlü Ukrayna ordusu mu?

Ukrayna'nın doğu illerindeki çatışmalar iki yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Bölgede bir "statüko" oluşturulmasına rağmen çatışmalar devam ederken tansiyon da sürekli olarak artıyor.

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Karadeniz'de savaş kapıda! Rus ordusu mu daha güçlü Ukrayna ordusu mu?

Göz ardı edilemeyecek kadar büyük ölçekli bir konvansiyonel savaş beklentisiyle, uzmanlara göre Rusya'nın Ukrayna'dan daha üstün olduğu alanlar şöyle:

Karadeniz'de savaş kapıda! Rus ordusu mu daha güçlü Ukrayna ordusu mu?

ÖZEL KUVVETLER
Rusya, Kırım'ı işgal ettiğinde, "yolu açan" Özel Kuvvetleriydi. Onlar, işgalci gücün ön saflarında yer alan, Kırım'daki kilit altyapı tesislerini hızla işgal ederken, yarımadayı Ukrayna'nın geri kalanından ayıran kişilerdi.

Karadeniz'de savaş kapıda! Rus ordusu mu daha güçlü Ukrayna ordusu mu?

Doğu illerinde, Rus özel kuvvetleri gerilla güçlerini desteklemek ve eğitmek için yardım etti. Bu Rus Özel Kuvvetlerinin sınır dışına püskürtülmesi ve yenilgiye uğratılması, Kiev için son derece zor bir görev.

Karadeniz'de savaş kapıda! Rus ordusu mu daha güçlü Ukrayna ordusu mu?

Rusya geçmişte Çeçenya, Gürcistan, Suriye ve başka yerlerde Özel Kuvvetler konuşlandırdı ve bunlar askeri operasyonların olumlu sonuçlanmasında çok önemli bir rol oynadı.