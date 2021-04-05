Karadeniz'de savaş kapıda! Rus ordusu mu daha güçlü Ukrayna ordusu mu?
Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında gerilim giderek artıyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin göstere göstere orduyu gönderdi. Rus medyasına yansıyan söz konusu görüntülerde S-400 füze savunma sisteminin bölgeye taşındığı görüldü. Rusya'nın Donbas ve Kırım'daki 'saldırganlığı' karşısında ABD'nin Ukrayna'ya 'sarsılmaz desteğinin' süreceğini belirten Biden'a, Zelenskiy Twitter mesajıyla teşekkür etti. Peki hangi ülkenin ordusu daha güçlü? İşte uzman isimlerin değerlendirmeleri…
05.04.2021 09:19
- Son Güncelleme: 05.04.2021 11:13