Kanları donduran kabile dünyayı şoke etti! Maymun eti yiyorlar ölülerini ise... Tüyleriniz diken diken olacak!

Raute Kabilesi dünyanın bilinen en ilginç ve en ilkel kabilesi. Raute Kabilesi'nde yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor. Kabile üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen yerel bir rehber eşliğinde, Nepal'de Katmandu'dan çıkıp Accham bölgesindeki ormanın derinliklerine daldı. Orada da kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti. Nepal halkı tarafından ikinci sınıf insanlar olarak görülmek istemeyen Raute kabilesi üyeleri, bu yüzden modern hayata geçmek istemiyorlar.

14.01.2020 14:27 - Son Güncelleme: 14.01.2020 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





