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Kan donduran olay! '2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi

Son aylarda zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilere bir yenisi daha eklendi. "2030 yılından geldim" diyen Noah'ın ardından bu sefer de 2028 yılından geldiğini iddia birisi herkesi şoke etti. 2028'den geldiğini iddia eden kişinin gösterdiği cihaz ise kan dondurdu. İşte o cihaz...

22.06.2019 02:52 - Son Güncelleme: 22.06.2019 02:59
Kan donduran olay! '2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi

2028 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu, gelecekte yaşadığıni öne sürdüğü bazı deneyimlerinden bahsetti.

Kan donduran olay! '2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi

9-10 yıl önceki kendisi ile internetten görüntülü olarak konuşan zaman yolcusu, zamanda seyahat ettiği süre boyunca evrenin gizemini keşfettiğini söylüyor.

Kan donduran olay! '2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi

Zaman yolcusu daha sonra, gelecekten geldiğini öne süren insanların geldikleri yıla ait bazı eşyaları da zaman zaman beraberinde getirdiklerini söylemesinden bahsediyor.

Kan donduran olay! '2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi

Gelecekten getirilen cihaz ve eşyalardan bahseden zaman yolcusu kendi getirdiği cihazı gösteriyor.

Kan donduran olay! '2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi

Zaman yolcusu alnında bulunan mavi parlak cismi dikkat çekiyor ve bu cismin ne işe yaradığını anlatıyor.

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