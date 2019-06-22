Kan donduran olay! '2028'den geldim' diyerek bu cihazı gösterdi

Son aylarda zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilere bir yenisi daha eklendi. "2030 yılından geldim" diyen Noah'ın ardından bu sefer de 2028 yılından geldiğini iddia birisi herkesi şoke etti. 2028'den geldiğini iddia eden kişinin gösterdiği cihaz ise kan dondurdu. İşte o cihaz...

22.06.2019 02:52 - Son Güncelleme: 22.06.2019 02:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





