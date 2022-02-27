Kan donduran görüntüler! Gün ağarınca cesetler göründü! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet veren kareler...
Rusya Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürerken gelen son dakika haberi Rusya'nın işgal ettiği Kiev ve diğer şehirlerle bu sabah girdiği Harkov'da büyük kayıplar yaşadığını gösterdi. Ukrayna'dan Rusya ile kendi topraklarında sürdürülen savaşa ilişkin 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğü ve yüzlerce aracının da imha edildiği bilgisi geldi. Gün ağarınca sokaklardaki cesetler objektiflere yansıdı. İşte savaşta hayatını kaybeden askerin fotoğrafları...
27.02.2022 15:32 - Son Güncelleme: 28.02.2022 09:25