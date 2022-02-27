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Kan donduran görüntüler! Gün ağarınca cesetler göründü! Rusya-Ukrayna savaşında dehşet veren kareler...

Rusya Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle sürerken gelen son dakika haberi Rusya'nın işgal ettiği Kiev ve diğer şehirlerle bu sabah girdiği Harkov'da büyük kayıplar yaşadığını gösterdi. Ukrayna'dan Rusya ile kendi topraklarında sürdürülen savaşa ilişkin 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğü ve yüzlerce aracının da imha edildiği bilgisi geldi. Gün ağarınca sokaklardaki cesetler objektiflere yansıdı. İşte savaşta hayatını kaybeden askerin fotoğrafları...

27.02.2022 15:32 - Son Güncelleme: 28.02.2022 09:25
Ukrayna’dan yeni gelen görüntüler şok etti! Ölüler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in harekat adını vererek talimat verdiği Ukrayna işgalinin kısa sürede şiddetli bir savaşa dönüşmesinin ardından birbiri ardına son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ukrayna’dan yeni gelen görüntüler şok etti! Ölüler...

Savaşın dördüncü gününde bir yandan Başka Türkiye olmak üzere iki ülkenin müzakere masasına oturtulma çabası devam ederken diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük şehirlerindeki ilerleyişi devam ediyor.

Ukrayna’dan yeni gelen görüntüler şok etti! Ölüler...

Ancak Ukrayna tarafından savaşta Rusya'nın beklemediği bir darbeyle karşılaştığını duyurdu. Yapılan son dakika açıklamasında Rusya ordusuna binlerce kayıp verdirildiği resmen ilan edildi.

Ukrayna’dan yeni gelen görüntüler şok etti! Ölüler...

Rusya'nın şehirleri işgali sürerken Ukrayna'da savunma halka kadar indi. Silahlanan vatandaşlar Rus güçlerine sokak sokak direnmeye çalışıyor.

Ukrayna’dan yeni gelen görüntüler şok etti! Ölüler...

Bu gelişmeler ışığında 4. gününe giren Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'dan gelen açıklama ile öldürülen Rus askeri sayısı ilan edildi.

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