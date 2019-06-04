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Kan donduran görüntü! Bilim insanları açıklayamıyor...

Bilim insanları bu kareleri açıklayamıyor. Polonya'da Piotr Kowalsk isimli turistin Tatra dağında çektiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

04.06.2019 20:15 - Son Güncelleme: 04.06.2019 20:15
Kan donduran görüntü! Bilim insanları açıklayamıyor...

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

Kan donduran görüntü! Bilim insanları açıklayamıyor...

Ünlü "Kiev Kozmonotu"

Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

Kan donduran görüntü! Bilim insanları açıklayamıyor...

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri

Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

Kan donduran görüntü! Bilim insanları açıklayamıyor...

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

Kan donduran görüntü! Bilim insanları açıklayamıyor...

Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.

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