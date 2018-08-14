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İtalya'da facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

14 Ağustos 2018 Salı, 15:23:29 Güncelleme: 15:25:21
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İtalyada facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti.

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İtalyada facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüs�� şiddetli fırtına sırasında çöktü.

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İtalyada facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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İtalyada facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

İtalyan La Repubblica gazetesi, bazı evlerin de köprünün enkazı altında kaldığını bildirdi.

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İtalyada facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Görgü tanıkları ise en az 10 aracın köprü yıkıntılarının altında olduğunu belirtti. İtfaiye yetkilileri AP'ye yaptığı açıklamada köprünün yıkılmasının ardından gaz hatları ilgili endişeli olduklarını söyledi.

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