İtalyada facia! Onlarca kişi hayatını kaybetti

14 Ağustos 2018 Salı, 15:23:29 Güncelleme: 15:25:21
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İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. Korkunç olayda ilk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti.
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İtalyan medyasından alınan haberlere göre, İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan Morandi Köprüs�� şiddetli fırtına sırasında çöktü.
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İlk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
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İtalyan La Repubblica gazetesi, bazı evlerin de köprünün enkazı altında kaldığını bildirdi.
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Görgü tanıkları ise en az 10 aracın köprü yıkıntılarının altında olduğunu belirtti. İtfaiye yetkilileri AP'ye yaptığı açıklamada köprünün yıkılmasının ardından gaz hatları ilgili endişeli olduklarını söyledi.