İstanbul Depremi ne zaman olacak? Bilim insanlarından korkutan uyarı

17 Ağustos 1999'da yaşanan, büyük can ve mal kaybına yol açan İstanbul Depremi'nin acıları hala hafızalarda. Marmara'yı özellikle İstanbul'u bekleyen yeni, büyük bir deprem ise kaçınılmaz gerçek... Bilim insanlarının olası büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarının ardı arkası kesilmiyor. İşte onlardan biri daha. Alman bilim insanları Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Olası depremin büyüklüğü 7.1-7.4 olarak tahmin ediliyor. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak?

09.07.2019 16:18 - Son Güncelleme: 09.07.2019 16:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





