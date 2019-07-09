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İstanbul Depremi ne zaman olacak? Bilim insanlarından korkutan uyarı

17 Ağustos 1999'da yaşanan, büyük can ve mal kaybına yol açan İstanbul Depremi'nin acıları hala hafızalarda. Marmara'yı özellikle İstanbul'u bekleyen yeni, büyük bir deprem ise kaçınılmaz gerçek... Bilim insanlarının olası büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarının ardı arkası kesilmiyor. İşte onlardan biri daha. Alman bilim insanları Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Olası depremin büyüklüğü 7.1-7.4 olarak tahmin ediliyor. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak?

09.07.2019 16:18 - Son Güncelleme: 09.07.2019 16:33
İstanbul Depremi ne zaman olacak? Bilim insanlarından korkutan uyarı

Kiel'de bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu.

Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, "Bu, 7.1-7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi.

İstanbul Depremi ne zaman olacak? Bilim insanlarından korkutan uyarı

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre; Marmara Denizi'nin altında Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattı bulunuyor.

İstanbul Depremi ne zaman olacak? Bilim insanlarından korkutan uyarı

Alman bilim insanları iki buçuk yıl boyunca GEOMAR'ın geliştirdiği ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi'nin 800 metre altında ölçümler yaptı.

İstanbul Depremi ne zaman olacak? Bilim insanlarından korkutan uyarı

TSUNAMİ OLACAK MI?

GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, "Bu gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı dört metreden fazla hareket eder" dedi.

İstanbul Depremi ne zaman olacak? Bilim insanlarından korkutan uyarı

Kopp, olası bir depremin büyük bir yıkıma neden olacak Tsunami dalgasına yol açacağını ise düşünmediğini ifade etti.

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