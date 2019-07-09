İstanbul Depremi ne zaman olacak? Bilim insanlarından korkutan uyarı
17 Ağustos 1999'da yaşanan, büyük can ve mal kaybına yol açan İstanbul Depremi'nin acıları hala hafızalarda. Marmara'yı özellikle İstanbul'u bekleyen yeni, büyük bir deprem ise kaçınılmaz gerçek... Bilim insanlarının olası büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarının ardı arkası kesilmiyor. İşte onlardan biri daha. Alman bilim insanları Marmara Denizi'nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Olası depremin büyüklüğü 7.1-7.4 olarak tahmin ediliyor. Peki İstanbul depremi ne zaman olacak?
Kiel'de bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu.
Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, "Bu, 7.1-7.4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi.