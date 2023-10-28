İsrail’in Gazze saldırılarına protesto! Türkiye 7'den 70'e meydanlara indi | Gazze'de soykırım var

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor. Elektriği de tamamen kesen İsrail'in katliamlarına karşı Türkiye adeta ayağa kalktı. İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde, TBMM Çankaya önünde de ve birçok meydanlarda binlerce vatandaşlar tarafından protesto ediliyor.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor. İsrail ordusu, 21 gündür yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni gece gündüz bombalıyor.
Elektriği de tamamen kesen İsrail'in katliamlarına karşı Türkiye adeta ayağa kalktı. İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde protesto edildi.
ANKAR'DA PROTESTO
TBMM Çankaya kapısının önünde, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları protesto ediliyor.
Öte ayndan Fas Meclisi önünde de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi.
Fas Destek ve Yardım Girişimi'nin çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Gazze Şeridi'ne karşı 20 günden uzun süredir devam eden saldırıları kınadı.