İsrail askerleri 1 Filistinli çocuğu şehit etti
İsrail askerlerinin Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarındaki gösteriye müdahalesinde 16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Nahla şehit oldu.
14 Aralık 2018 Cuma, 19:47:02 Güncelleme: 19:48:51
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalede 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Nahla'nın şehit olduğu belirtildi.
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