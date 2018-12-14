İsrail askerleri 1 Filistinli çocuğu şehit etti

Açıklamada, İsrail askerlerinin ateş ettiği Filistinli çocuk Nahla'nın karnından vurulduğu ve ağır yaralı bir şekilde Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'ne getirildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.