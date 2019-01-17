İspanya'da inanılmaz gelenek! Atlar ateş üstünde yürütüldü
İspanya'da 300 yıldır sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti. Atlar ateşin üzerinde yürütülürken bu yolla insanların kötü ruhlardan arındığı ve salgın hastalıklardan korunduğuna inanılıyor.
17 Ocak 2019 Perşembe, 07:59:07
Güncelleme: 08:25:27
Başkenti Madrid'in 100 kilometre kuzeydoğusundaki San Bartolome de Pinares kasabasında atların ateş üzerinde yürütülmesi geleneği bu yıl da renkli geçti.
"Las Luminarias" adı verilen etkinlik kapsamında kilisede düzenlenen ayinin ardından rahip tarafından kutsanan atlar daha sonra kasabanın 20 noktasında çam ağaçlarının yumuşak yeşil dallarıyla yakılan ateşin içinden geçirildi.
Atların kötülük ve hastalıktan arınmalarını sağladığı inancıyla sık sık yenilenen ateşin üzerine dökülen sularla da duman oluşması sağlandı.
Nüfusu 600 olan San Bartolome de Pinares kasabası "Las Luminarias" ile son yıllarda meraklıların ve fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.
Öte yandan İspanya'daki hayvan hakları dernekleri atların zarar gördüğü gerekçesiyle geleneğin yasaklanması için kampanyalar yürütmeye devam etti. Kasaba halkı atların en iyi şekilde korunduğunu savundu.