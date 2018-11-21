İspanya'da canlı boğayı ateşe verdiler

İspanya'da boğalara olan eziyet devam ediyor. Boğa güreşlerinin ardından bir vahşeti daha etkinlik olarak adlandıran İspanyollar, Medinaceli şehrinde bir boğanın boynuzlarını yaktı.

21 Kasım 2018 Çarşamba, 18:13:57 Güncelleme: 18:21:42
İspanyada canlı boğayı ateşe verdiler

'Bull of fire' adı verilen geleneğe göre bir boğanın boynuzları cayır cayır yakıldı.

İspanyada canlı boğayı ateşe verdiler

Boğanın kafası bir tahtaya bağlandıktan sonra yakma işlemi gerçekleşti böylece boğanın kaçması engellendi.

İspanyada canlı boğayı ateşe verdiler

Boğa kalabalığın çığlıkları arasında can havliyle koşmaya başladı.

İspanyada canlı boğayı ateşe verdiler

Zavallı boğa ateşin verdiği acıyla vücudunu bir sağa bir sola vurarak bitap hale geldi.

İspanyada canlı boğayı ateşe verdiler

Aktivistlere göre İspanya'da her yıl 3000 boğanın boynuzları bu şekilde yakılıyor.

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