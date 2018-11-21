İspanyada canlı boğayı ateşe verdiler

İspanya'da canlı boğayı ateşe verdiler

İspanya'da boğalara olan eziyet devam ediyor. Boğa güreşlerinin ardından bir vahşeti daha etkinlik olarak adlandıran İspanyollar, Medinaceli şehrinde bir boğanın boynuzlarını yaktı.

21 Kasım 2018 Çarşamba, 18:13:57 Güncelleme: 18:21:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





