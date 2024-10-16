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İşgalçi İsrail vahşette sınır tanımıyor! Kan donduran görüntüler: Filistinli sivilleri diri diri yaktılar

İsrail İHA'larının Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği bombardıman sonucu çok sayıda sivil diri diri yandı. Saldırının ardından sivillerin yanarak can verdiği görüntüler ise kan dondurdu.

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 00:36 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 00:41
İşgalçi İsrail vahşette sınır tanımıyor! Kan donduran görüntüler: Filistinli sivilleri diri diri yaktılar

İsrail'in bir yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü, abluka altındaki Gazze'de bombardımanlarda ve açlıktan ölen on binlerce Filistinliye, son çadır kampa düzenlenen saldırıda yanarak can veren 4 kişi de eklendi.

İşgalçi İsrail vahşette sınır tanımıyor! Kan donduran görüntüler: Filistinli sivilleri diri diri yaktılar

Pazartesi günü, İsrail İHA'larının Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği bombardıman sonucu çıkan yangında yanarak ölen Filistinlilere ait acı görüntüler, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

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İşgalçi İsrail vahşette sınır tanımıyor! Kan donduran görüntüler: Filistinli sivilleri diri diri yaktılar

Saldırının ardından yanarken görüntüleri yayılan, henüz 20 yaşlarındaki Filistinli Şaban Delu, yanan elini kaldırarak kendisine yardım edilmesini isterken, alevlerin şiddeti ve yangına müdahale imkanlarının olmaması nedeniyle çevresindekiler onu kurtaramadı. Saldırıda Şaban Delu'nun annesi de yanarak hayatını kaybetti.

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