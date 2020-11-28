IRINI operasyonun asıl amacı ne? Sinsi operasyonda üç isim deşifre oldu
IRINI operasyonu, Avrupa Birliği şemsiyesi altında, BM'nin Libya'ya silah kısıtlamasını denetlemek için başlatılmıştı. Ancak amacı kağıt üzerinde kaldı.
Libya Bingazi'nin 200 kilometre kuzeyinde kargo gemisini durdurup hukuk dışı arama yapmak isteyen Alman donanma askerleri, Ankara'nın anında devreye girmesiyle gemiyi terk etti.
Harekat merkezi Roma'da olan operasyonun komutanı İtalyan, yardımcısı ise Fransız. Denizdeki unsurlarının komutanı ise Yunan. O üç isim deşifre oldu. İşte dünyanın konuştuğu haberin detayları.
28.11.2020 16:00
- Son Güncelleme: 28.11.2020 16:09
Avrupa Birliği (AB) tarafından Libya'ya giden gemileri kontrol etmek için kurulan tartışmalı Irini Operasyonu, bir kez daha Türkiye ile karşı karşıya geldi.
IRINI operasyonu, Avrupa Birliği şemsiyesi altında, BM'nin Libya'ya silah kısıtlamasını denetlemek için başlatıldı. Ancak amacı kağıt üzerinde kaldı. Amacından sapan IRINI operasyonunun asıl hedefi ne? Milliyet'te yer alan haber şöyle:
31 Mart'ta başlayan Avrupa Birliği şemsiyesi altındaki IRINI operasyonuna 10 milyon euro bütçe ayrıldı.
Operasyonun harekat merkezi Roma'da. Komutanı İtalyan Fabio Agostini, yardımcısı ise Fransız Jean-Michel Martinet. Denizdeki unsurları Alman, Yunan ve İtalyan fırkateynleri, onların komutanı ise Yunan Theodoros Mikropoulos.
Operasyonun amacı Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah kısıtlamasını denetlemek. Ancak bu görev kağıt üzerinde kalıyor. IRINI, aksine Libya'yı bölmeye çalışan Hafter'in hedefleri doğrultusunda çalıştı.