İnsan nüfusu incelendi: Dünya taşıma kapasitesini aştı

Dünya, hızla artan nüfus ve yükselen tüketim alışkanlıklarının baskısı altında alarm veriyor. Yeni bir bilimsel araştırma, insanlığın mevcut yaşam tarzıyla gezegenin sürdürülebilir şekilde destekleyebileceği sınırların çok ötesine geçtiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre, doğal kaynakların yenilenme hızı bu talebi karşılamakta yetersiz kalırken, küresel ölçekte ciddi bir denge krizi giderek derinleşiyor.

Science Alert'ta yer alan bilgilere göre, Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden Corey Bradshaw liderliğindeki bir araştırma ekibi iki yüzyılı aşkın nüfus verisini analiz ederek çarpıcı bir sonuca ulaştı. Çalışma, insanlığın mevcut yaşam ve tüketim biçimiyle Dünya'nın uzun vadede destekleyebileceği sınırların çok ötesine geçtiğini ortaya koydu.

DÜNYA'NIN TAŞIMA KAPASİTESİ AŞILDI

Yeni bir araştırma, insan nüfusunun mevcut tüketim alışkanlıklarıyla birlikte Dünya'nın sürdürülebilir şekilde destekleyebileceği sınırların çok ötesine geçtiğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre gezegen, bugünkü talebi karşılamakta zorlanıyor.

Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden Corey Bradshaw liderliğindeki ekip, iki yüzyılı aşkın nüfus verisini inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre insanlık, gezegenin uzun vadede destekleyebileceği sınırların çok üzerinde bir yaşam sürdürüyor.

Ekolojide "taşıma kapasitesi", bir ortamın bir türü sürdürebileceği maksimum nüfus büyüklüğünü ifade ediyor. Bu kapasite doğal kaynakların miktarı ve yenilenme hızına göre belirleniyor.

FOSİL YAKITLAR BÜYÜMEYİ HIZLANDIRDI

Araştırmada, insanlığın özellikle fosil yakıtlar sayesinde doğal sınırları geçici olarak aşabildiği vurgulanıyor. Sanayi devrimi sonrası fosil yakıt kullanımının yaygınlaşması, 20. yüzyılda hızlı nüfus artışının önünü açtı.

Bugün dünya nüfusu yaklaşık 8,3 milyar seviyesinde bulunuyor. Ancak bilim insanlarına göre mevcut ekonomik sistemler, sürekli büyüme üzerine kurulu olduğu için bu artışın doğa üzerindeki sınırlarını göz ardı ediyor.

NÜFUS ARTIŞI YAVAŞLADI AMA BASKI SÜRÜYOR

Araştırma, nüfus artış hızının 1960'lardan itibaren yavaşladığını ancak toplam nüfusun artmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Bu durum, "olumsuz demografik evre" olarak tanımlanıyor.

Mevcut eğilimlerin sürmesi halinde küresel nüfusun 2060–2070 yılları arasında 11,7 ila 12,4 milyar arasında zirve yapabileceği tahmin ediliyor.

İDEAL NÜFUS: 2,5 MİLYAR

Çalışmaya göre Dünya'nın teorik maksimum taşıma kapasitesi yaklaşık 12 milyar civarında. Ancak sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi dikkate alındığında "optimum" nüfusun yaklaşık 2,5 milyar olması gerektiği hesaplandı.

Bu da mevcut nüfus ile ideal seviye arasında büyük bir fark olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu farkın aşırı tüketim ve çevresel baskının temel nedenlerinden biri olduğunu belirtiyor.

KAYNAK KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Artan nüfus ve tüketim, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırıyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre dünya su kıtlığı riskiyle karşı karşıya. Ayrıca birçok hayvan türü, insanlarla rekabet edemediği için hızla azalıyor.

Fosil yakıtlara bağımlılık ise hem kaynak tüketimini artırıyor hem de iklim değişikliğini tetikleyerek ekosistemleri daha da kırılgan hale getiriyor.

"GEZEGEN ARTIK AYAK UYDURAMIYOR"

Araştırmanın baş yazarı Bradshaw, "Dünya, kaynakları kullanma hızımıza ayak uyduramıyor. Büyük değişiklikler yapılmazsa mevcut talebi bile karşılamak mümkün olmayacak" uyarısında bulundu.

Bilim insanları, enerji, gıda ve arazi kullanımında köklü değişiklikler yapılmaması halinde milyarlarca insanın artan istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

ÇÖZÜM: DAHA AZ TÜKETİM, DAHA DENGELİ NÜFUS

Araştırmacılara göre çözüm, yalnızca nüfus artışını değil aynı zamanda tüketim alışkanlıklarını da yeniden düşünmekten geçiyor. Daha düşük tüketim seviyeleri ve daha dengeli bir nüfus yapısının hem insanlık hem de gezegen için daha sürdürülebilir sonuçlar doğuracağı ifade ediliyor.

Öte yandan taşıma kapasitesi tartışmaları etik boyutları da beraberinde getiriyor. Dünya üzerindeki bireylerin eşit kaynaklara erişememesi ve nüfus kontrolüne yönelik politikaların geçmişte ayrımcılıkla ilişkilendirilmesi, konunun hassasiyetini artırıyor.

BİLİM İNSANLARINDAN UYARI: ZAMAN DARALIYOR

Araştırmacılar, mevcut tabloya rağmen hala harekete geçmek için zaman olduğunu vurguluyor. Ancak bunun için küresel ölçekte iş birliği ve kaynak kullanımında köklü değişimler gerektiğinin altı çiziliyor.

Bilim insanlarına göre gezegenin sınırları artık teorik değil, günümüzde somut şekilde hissediliyor.

(Science Alert, Takvim Foto Arşiv)