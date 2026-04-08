DÜNYA'NIN TAŞIMA KAPASİTESİ AŞILDI
Yeni bir araştırma, insan nüfusunun mevcut tüketim alışkanlıklarıyla birlikte Dünya'nın sürdürülebilir şekilde destekleyebileceği sınırların çok ötesine geçtiğini ortaya koydu. Bilim insanlarına göre gezegen, bugünkü talebi karşılamakta zorlanıyor.
Avustralya'daki Flinders Üniversitesi'nden Corey Bradshaw liderliğindeki ekip, iki yüzyılı aşkın nüfus verisini inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre insanlık, gezegenin uzun vadede destekleyebileceği sınırların çok üzerinde bir yaşam sürdürüyor.
Ekolojide "taşıma kapasitesi", bir ortamın bir türü sürdürebileceği maksimum nüfus büyüklüğünü ifade ediyor. Bu kapasite doğal kaynakların miktarı ve yenilenme hızına göre belirleniyor.