"İnsan eti yemekten bıktım" deyip polise teslim oldu

Güney Afrika'da bir büyücü içinde 24 yaşındaki bir kadına ait bir bacak ve el bulunan torbayla polise gidip 'insan eti yemekten bıktım' diye iğrenç bir itirafta bulundu. Büyücüye müebbet hapis cezası verildi.

14 Aralık 2018 Cuma, 09:54:13 Güncelleme: 10:05:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





