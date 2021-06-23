İngiltere ve Rusya kılıçları çekti Karadeniz'de sular ısındı! Tüm dünya gözünü İngiltere Rusya askeri gücüne çevirdi

İngiltere ile Rusya arasında Karadeniz gerilimi sürüyor. Rus Haber Ajansı RIA'nın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'e geçen İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldı. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrularken, İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için Su-24M savaş uçaklarının da kullanıldığı bilgisini paylaştı. Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk etti.

23.06.2021 15:27 - Son Güncelleme: 23.06.2021 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





