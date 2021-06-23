İngiltere ve Rusya kılıçları çekti Karadeniz'de sular ısındı! Tüm dünya gözünü İngiltere Rusya askeri gücüne çevirdi
İngiltere ile Rusya arasında Karadeniz gerilimi sürüyor. Rus Haber Ajansı RIA'nın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'e geçen İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldı. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrularken, İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için Su-24M savaş uçaklarının da kullanıldığı bilgisini paylaştı. Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk etti.
Aynı açıklamada İngiliz savaş gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının kullanıldığı bilgisi de yer aldı.
Bakanlık, bir Su-24 uçağının destroyerin yakınlarındaki sulara dört bomba attığını bildirdi.
Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk etti.
121 BOSNA HERSEK
Toplam Ülke Nüfusu: 3.835.586 Toplam Askeri Personel: 10.500 Savunma Bütçesi: 220.000.000 dolar
Toplam Hava Gücü: 19
Avcı ve önleyici savaş uçağı: 0 Saldırı uçağı: 0 Nakliye Uçağı: 0
Özel Görev uçağı: 0 Tanker filosu: 0 Helikopter: 19 Saldırı helikopteri: 0
Kara Kuvvetleri:
Tank: 320 Zırhlı Araç: 400 Topçu gücü: 679 Roket fırlatıcı gücü: 143
Deniz Kuvvetleri:
Toplam gücü: 0 Uçak Gemisi: 0 Helikopter Taşıyıcı Filo: 0 Destroyer Savaş Gemisi: 0 Fırkateyn: 0
Korvet Savaş Gemisi: 0 Denizaltı: 0 Açık Deniz Devriye Gemisi: 0 Mayın Savaş Gemisi: 0