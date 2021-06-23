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İngiltere ve Rusya kılıçları çekti Karadeniz'de sular ısındı! Tüm dünya gözünü İngiltere Rusya askeri gücüne çevirdi

İngiltere ile Rusya arasında Karadeniz gerilimi sürüyor. Rus Haber Ajansı RIA'nın haberine göre, geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'e geçen İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldı. Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrularken, İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması için Su-24M savaş uçaklarının da kullanıldığı bilgisini paylaştı. Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk etti.

23.06.2021 15:27 - Son Güncelleme: 23.06.2021 15:27
İngiltere ve Rusya kılıçları çekti Karadeniz'de sular ısındı! Tüm dünya gözünü İngiltere Rusya askeri gücüne çevirdi

Karadeniz'de İngiltere ile Rusya arasında yeni bir kriz yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Karadeniz'e geçen İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açıldı.

RIA'da yer alan son dakika gelişmesine göre, Rus savaş gemisi, Karadeniz'de Rusya sınırını ihlal eden İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı.

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İngiltere ve Rusya kılıçları çekti Karadeniz'de sular ısındı! Tüm dünya gözünü İngiltere Rusya askeri gücüne çevirdi

Rusya Savunma Bakanlığı olayı doğrulardı. Bakanlık yaptığı açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir destroyer olan HMS Defender'ın Rusya'nın Karadeniz'deki deniz sınırlarını ihlal etmesinin ardından bir Rus savaş gemisinin uyarı ateşi açtığını duyurdu.

İngiltere ve Rusya kılıçları çekti Karadeniz'de sular ısındı! Tüm dünya gözünü İngiltere Rusya askeri gücüne çevirdi

Aynı açıklamada İngiliz savaş gemisinin Rus karasularından çıkarılması için savaş uçaklarının kullanıldığı bilgisi de yer aldı.

Bakanlık, bir Su-24 uçağının destroyerin yakınlarındaki sulara dört bomba attığını bildirdi.

Reuters'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiliz savaş gemisi Rus karasularını terk etti.

İngiltere ve Rusya kılıçları çekti Karadeniz'de sular ısındı! Tüm dünya gözünü İngiltere Rusya askeri gücüne çevirdi

Rusya ve İngiltere arasındaki gerilimin ardından gözler iki ülkenin askeri gücüne çevirildi. İşte ülkelerin askeri güç sıralaması.

İngiltere ve Rusya kılıçları çekti Karadeniz'de sular ısındı! Tüm dünya gözünü İngiltere Rusya askeri gücüne çevirdi

121 BOSNA HERSEK

Toplam Ülke Nüfusu: 3.835.586 Toplam Askeri Personel: 10.500 Savunma Bütçesi: 220.000.000 dolar

Toplam Hava Gücü: 19

Avcı ve önleyici savaş uçağı: 0 Saldırı uçağı: 0 Nakliye Uçağı: 0

Özel Görev uçağı: 0 Tanker filosu: 0 Helikopter: 19 Saldırı helikopteri: 0

Kara Kuvvetleri:

Tank: 320 Zırhlı Araç: 400 Topçu gücü: 679 Roket fırlatıcı gücü: 143

Deniz Kuvvetleri:

Toplam gücü: 0 Uçak Gemisi: 0 Helikopter Taşıyıcı Filo: 0 Destroyer Savaş Gemisi: 0 Fırkateyn: 0

Korvet Savaş Gemisi: 0 Denizaltı: 0 Açık Deniz Devriye Gemisi: 0 Mayın Savaş Gemisi: 0