Hollanda'da hükümet karşıtı protesto
Lahey kentinde yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretim görevlisi, üniversitelerin bütçesinde ve eğitim burslarında yapılan kesintiler ve çalışma şartlarına konusunda hükümeti protesto etti. Hollanda'da 2 haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlenen "kırmızı yelekliler" 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak.
14 Aralık 2018 Cuma, 20:30:31 Güncelleme: 20:40:37
Göstericiler, "Rutte, defol git, ekonomik krizin yükünü biz çekmeyeceğiz", "Ben öğretim görevlileri için buradayım, daha iyisini ve fazlasını hak ediyorlar", "Başarısız siyasetin bedelini öğrenci ödüyor" ve "Kaliteli eğitim geçmişte kaldı" yazılı pankartlar ve dövizlerle, "Hükümet kendi arkadaşlarını soy", "Daha az faiz, daha çok para", "Bu siyaseti artık kabul etmiyoruz, dayanışma zamanı" sloganları atarak Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı binasına yürüdü.
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