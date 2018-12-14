Hollanda'da hükümet karşıtı protesto

Lahey kentinde yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretim görevlisi, üniversitelerin bütçesinde ve eğitim burslarında yapılan kesintiler ve çalışma şartlarına konusunda hükümeti protesto etti. Hollanda'da 2 haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlenen "kırmızı yelekliler" 13 Ocak'ta Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak.

14 Aralık 2018 Cuma, 20:30:31 Güncelleme: 20:40:37
Hollanda'da hükümet karşıtı protesto

Hollanda'nın Lahey kentinde çok sayıda öğrenci ve öğretim görevlisi, üniversitelerin bütçesinde ve eğitim burslarında yapılan kesintiler ve çalışma şartlarını protesto ederek hükümete tepki gösterdi.

Hollanda'da hükümet karşıtı protesto

Ulusal Öğrenci Sendikaları Konfederasyonu (LSVb) ve İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (FNV) çağrısıyla yapılan "kırmızı yelekliler"in de desteklediği gösteri için yaklaşık 2 bin öğrenci ve öğretim görevlisi, Koekamp Meydanı'nda toplandı.

Hollanda'da hükümet karşıtı protesto

Göstericiler, "Rutte, defol git, ekonomik krizin yükünü biz çekmeyeceğiz", "Ben öğretim görevlileri için buradayım, daha iyisini ve fazlasını hak ediyorlar", "Başarısız siyasetin bedelini öğrenci ödüyor" ve "Kaliteli eğitim geçmişte kaldı" yazılı pankartlar ve dövizlerle, "Hükümet kendi arkadaşlarını soy", "Daha az faiz, daha çok para", "Bu siyaseti artık kabul etmiyoruz, dayanışma zamanı" sloganları atarak Hollanda Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı binasına yürüdü.

Hollanda'da hükümet karşıtı protesto

Yürüyüş öncesi öğrenci vakıfları adına yapılan konuşmalarda, hükümetin uyguladığı üniversitelerin bütçesinde ve eğitim burslarında yapılan kesintilerin ve çalışma şartlarının artık kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Hollanda'da hükümet karşıtı protesto

Konuşmalarda, yüksek öğretimde daha önce belirlenen 183 milyon avroluk kesintinin üzerine 2019 yılı için açıklanan ek 19 milyon avroluk kesintinin "bardağı taşıran son damla" olduğu savunuldu. Ayrıca eğitim burslarındaki geri ödemelerde uygulanan faizin yükseltilmesi de eleştirildi.

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