Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...
Rusya-Ukrayna savaşı 8. gününde kanlı bir şekilde devam ediyor. Gece boyu bombardıman sürerken gün ağarınca korkunç görüntüler objektiflere yansıdı. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci tur müzakereleri bugüne ertelendi. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. İşte bölgedeki yıkım kareleri...
03.03.2022 09:23 - Son Güncelleme: 03.03.2022 09:23
Ukrayna lideri Zelenski ise savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti.