Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var? İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sivas Kongresi'nin 100. yılı için bulunduğu Sivas'ta yaptığı konuşmada gündeme getirdiği 'nükleer başlıklı füze' sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. Erdoğan açıklamasında "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" demişti. Peki hangi ülkenin elinde, kaç adet nükleer savaş başlığı var? Hangi ülke nasıl bir nükleer silah politikası izliyor? İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler...
Erdoğan konuşmasında, "Şimdi her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var." ifadelerini kullandı.
9 ÜLKEDE BULUNUYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'taki konuşmasında "Ben bunu kabul etmiyorum" diyerek, Türkiye'nin sahip olmasını istediği yönünde sinyaller verdiği nükleer başlıklar dünyada yalnızca 9 ülkede bulunuyor.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaşın kazananları olan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de daimi üyeleri olan ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin uluslararası anlaşmalarla nükleer silaha sahip olma hakkı elde etmişlerdi.
ÇATIŞMANIN EŞİĞİNE GETİRMİŞTİ
Daha sonra ise Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore nükleer silah geliştiren ülkeler olmuştu. Kuzey Kore'nin elindeki nükleer başlıkları taşıyabilecek uzun menzilli füze geliştirme çabaları geçtiğimiz dönemde uluslararası gündemin önde gelen maddelerinden olmuş ve ABD ile Kuzey Kore'yi askeri çatışmanın eşiğine kadar getirmişti.
Daha önce Güney Afrika da belli sayıda nükleer bomba geliştirmeyi başarmış ancak ülkenin demokrasiye geçmesiyle birlikte bu silahlar yok edilmişti.
İSRAİL'İN 'BİLİNMEZLİK POLİTİKASI'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'taki konuşmasında dikkat çektiği önemli noktalardan biri de İsrail'in nükleer silaha sahip olmasıydı. Erdoğan, "Yanıbaşımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor." diyerek İsrail'in elindeki nükleer silahlarla bölgede avantaj sağladığına dikkat çekti.
Tüm yabancı kaynaklar İsrail'in nükleer silah sahibi bir devlet olduğunu ve yüzlerce nükleer silahtan oluşan bir cephaneliğe sahip olduğunu tahmin ederken, İsrail devleti bu konuda bir 'bilinmezlik politikası' izliyor.
İsrail nükleer silaha sahip olduğunu resmi olarak ne kabul ediyor, ne de reddediyor.