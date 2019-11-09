Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var? İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler

İSRAİL'İN 'BİLİNMEZLİK POLİTİKASI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas'taki konuşmasında dikkat çektiği önemli noktalardan biri de İsrail'in nükleer silaha sahip olmasıydı. Erdoğan, "Yanıbaşımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor." diyerek İsrail'in elindeki nükleer silahlarla bölgede avantaj sağladığına dikkat çekti.

Tüm yabancı kaynaklar İsrail'in nükleer silah sahibi bir devlet olduğunu ve yüzlerce nükleer silahtan oluşan bir cephaneliğe sahip olduğunu tahmin ederken, İsrail devleti bu konuda bir 'bilinmezlik politikası' izliyor.

İsrail nükleer silaha sahip olduğunu resmi olarak ne kabul ediyor, ne de reddediyor.