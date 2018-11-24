Güney Korede hapse girmek için para ödüyorlar

Güney Kore'de hapse girmek için para ödüyorlar
Hapse girmek birçok kişinin korkulu rüyasıyken Güney Kore'de demir parmaklıklar ardına düşmek için para ödeyenler var. Sebebi ise günlük hayatın stresinden kaçış.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 09:37:29
Güncelleme: 09:41:22
Hongcheon kentinde kurulan İçimdeki Cezaevi adı hapishane 2013'ten bu yana kendi arzusuyla mahkum olan 2 bin Güney Koreliyi ağırlamış.
Çoğunu stresli ofis ortamından bunalan masa başı çalışanlar ve ülkedeki ağır eğitim sisteminden kaçan öğrenciler oluşturuyor.
Hapishanede 24 saat kilitli kalmak için 90 dolar ödeyen 28 yaşındaki Park Hye-ri "Bu cezaevi beni özgür hissettiriyor" diyor.
5 metrekarelik hücrede izole hayat yaşayan genç kadın, "Bana verilen işlere bakarsak aslında burada olmamam gerekiyor ama bir ara verip daha iyi bir hayat için kendimle baş başa kalmayı tercih ettim" diyerek neden orada olduğunu anlatıyor
Euronews'ün haberine göre bu cezaevinde de gerçekleri kadar katı kurallar uygulanıyor.