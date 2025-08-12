Son Dakika
Georgina Rodriguez’den Cristiano Ronaldo’ya karat karat “evet” | Nişan yüzüğünü görenler şoke oldu: İşte devasa tektaşın bedeli…

Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodríguez'e evlilik teklifi ederken aldığı devasa yüzük öyle bir göz kamaştırdı ki görenler fiyatını araştırmaya başladı. Çift, yaklaşık 10 yıllık birliktelik ve iki çocuğun ardından evlenmeye hazır olduklarını Instagram'dan duyurdu. Gündem ise Ronaldo'nun Rodriguez'e taktığı yüzük oldu. Hal böyle olunca uzmanlar tek tek inceledi: İşte Rodriguez'in dudak uçuklatan yüzüğünün bedeli...

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Christiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodriguez'e öyle bir nişan yüzüğü aldı ki görenler gözlerine, fiyatını duyanlar ise kulaklarına inanamadı.

RONALDO SONUNDA EVLENİYOR

Çift, pazartesi akşamı Instagram'dan yaptıkları paylaşımda yaklaşık 10 yıllık birlikteliğin ardından evlenmeye hazır olduklarını duyurdu.

YÜZÜĞÜ GÖZ KAMAŞTIRDI

Gündeme ise Rodriguez'in parmağındaki yüzük damga vurdu.

İngiliz Daily Mail'e konuşan bir nişan yüzüğü uzmanı Laura Taylor, "Georgina Rodríguez'in Cristiano Ronaldo'dan aldığı nişan yüzüğü, 15 ila 20 karat aralığında oval kesim bir elmasa benzeyen olağanüstü bir parça." dedi.

UZMANLARDAN FİYAT TAHMİNİ

Bir diğer taş uzmanı ise yüzük için "Muhtemelen 15 karat kadar büyük. Her biri yaklaşık 2-3 karatlık iki küçük oval elmas yan taşla çevrili gibi görünüyor." şeklinde konuştu. Peki bu devasa elmasın fiyatı ne kadar?

Uzmanlar devasa tektaşın kalitesine bağlı olarak birkaç milyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor.

Nişanlandıklarını doğrulayan Arjantinli-İspanyol model 31 yaşındaki Georgina, "Evet, evet. Bu hayatımda ve tüm diğer hayatlarımda da." yazdı.

Şimdiye kadar Georgina farklı bir pırlanta yüzük takıyordu ancak çiftin bu süre boyunca nişanlı olmadığı anlaşıldı.

Çift, 2016'dan beri birliktelik yaşıyor ve birlikte yedi yaşındaki Alana ile iki yaşındaki Bella adında iki kızları var.

Ronaldo'nun Georgina'dan olmayan üç çocuğu daha bulunuyor.