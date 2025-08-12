Georgina Rodriguez’den Cristiano Ronaldo’ya karat karat “evet” | Nişan yüzüğünü görenler şoke oldu: İşte devasa tektaşın bedeli…
Cristiano Ronaldo, nişanlısı Georgina Rodríguez'e evlilik teklifi ederken aldığı devasa yüzük öyle bir göz kamaştırdı ki görenler fiyatını araştırmaya başladı. Çift, yaklaşık 10 yıllık birliktelik ve iki çocuğun ardından evlenmeye hazır olduklarını Instagram'dan duyurdu. Gündem ise Ronaldo'nun Rodriguez'e taktığı yüzük oldu. Hal böyle olunca uzmanlar tek tek inceledi: İşte Rodriguez'in dudak uçuklatan yüzüğünün bedeli...
