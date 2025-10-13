PODCAST CANLI YAYIN

Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı! Zulmün kanıtı bu karelerde: Filistinli esirler yorgun İsrailliler sağlıklı

Dünyanın gözü Gazze'ye çevilirken Gazze'den tarihi görüntüler gelmeye devam ediyor. Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında İsrailli esirlerin tamamını Kızılhaç heyetine teslim etti. Coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Filistinli esirler Gazze'de aileleriyle kucaklaştı. Öte yandan Filistinli esirler halsiz, ve yaralı halde serbest bırakılırken İsrailli esirlerin ise sağlıklı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Dünyanın gözü yeniden Gazze'ye çevrildi. Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında bölgede tarihi anlar yaşandı.

Uzun süredir soykırımcı İsrail tarafından esir tutulan Filistinliler, vatanlarına döndüklerinde coşkulu kalabalıklar ve sevinç gözyaşlarıyla karşılandı.

Serbest bırakılan Filistinli esirler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesine nakledildi.

ESİRLER ARASINDA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Aynı zamanda Hamas'ın, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası serbest bıraktığı İsrailliler, Kızılhaç araçlarıyla İsrail askerine teslim edildi.

Takas görüntülerinde Filistinli esirlerin yaraları, İsrailli esirlerin ise sağlıklı görüntüleri dikkat çekti.

Filistinli mahkumların üzerinde darp ve işkence izleri görülürken, bu keskin fark İsrail'in insanlık dışı muamelesini ve esirlere uyguladığı zulmü bir kez daha gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Ofer Hapishanesi'nden serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı da Ramallah'a ulaşmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetlerine teslim ederek tüm sağ İsrailli esirleri serbest bırakmıştı.

İsrail de Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında aralarında "müebbet hapse" mahkum edilenlerin de bulunduğu 96 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistin Esirler Medya Ofisi de İsrail'in ateşkes kapsamında salıvereceği "müebbet" hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli ile Ekim 2023'ten bu yana Gazze'den alıkoyduğu 1718 kişinin listesini yayımlamıştı.

İşte Gazze'den gelen tarihi görüntüler...

