Filistinli esirler vatan topraklarında aileleriyle kucaklaştı! Zulmün kanıtı bu karelerde: Filistinli esirler yorgun İsrailliler sağlıklı
Dünyanın gözü Gazze'ye çevilirken Gazze'den tarihi görüntüler gelmeye devam ediyor. Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında İsrailli esirlerin tamamını Kızılhaç heyetine teslim etti. Coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Filistinli esirler Gazze'de aileleriyle kucaklaştı. Öte yandan Filistinli esirler halsiz, ve yaralı halde serbest bırakılırken İsrailli esirlerin ise sağlıklı görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
