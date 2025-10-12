PODCAST CANLI YAYIN

Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında

Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması yürürlüğe girerken evlerine dönen Gazzeliler büyük bir yıkımla karşılaştı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından polis ve güvenlik güçleri ana kavşaklarda konuşlanarak güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine başladı. Hamas unsurlarının Gazze'de kurulan bir pazarda siviller arasında dolaştığı anlar ise gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gazze'de Hamas ile İsrail'in ateşkes anlaşmasının ardından yapılacak esir takası için geri sayım başladı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'de hayat yeniden başlarken halk sürgün edildikleri evlerine dönüyor.

EVİNE DÖNEN FİLİSTİNLİLER YIKIMLA KARŞILAŞTI
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından evlerine dönen yerinden edilmiş Filistinliler büyük bir yıkım manzarasıyla karşılaştı.

Ateşkes anlaşmasının ardından bölgeye dönen siviller, ordunun geniş alanlarda binaları ve yüksek katlı yapıları yerle bir ettiğini gördü.

POLİS VE GÜVENLİK GÜÇLERİ SOKAKLARDA
Deyr el-Belah'ta, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından polis ve güvenlik güçleri ana kavşaklarda konuşlanarak güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine başladı.

HAMAS SİVİLLER ARASINDA
Gazze Şeridi'ndeki bir pazar yerinde ise Hamas unsurlarının siviller arasında dolaştığı anlar gündem oldu.

Gazze'de hayat yeniden başlıyor
