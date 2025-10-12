Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması yürürlüğe girerken evlerine dönen Gazzeliler büyük bir yıkımla karşılaştı. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından polis ve güvenlik güçleri ana kavşaklarda konuşlanarak güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine başladı. Hamas unsurlarının Gazze'de kurulan bir pazarda siviller arasında dolaştığı anlar ise gündem oldu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: