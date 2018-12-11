Fransız basını Gezide başka Pariste başka

Gezi'de eylemcileri kahraman gibi gösteren canlı yayınlar yapan Fransız basını ise benzer olaylar kendi ülkelerinde olunca göstericileri terörist ilan etti. Yapılan haberlerde göstericiler "terörist" ve "Vandal" olarak ilan edilirken polise övgüler yağdırıldı.