Fransız basını Gezi'de başka Paris'te başka

Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve zamları öne sürerek başlatılan eylemler devam ederken Fransız medyasının eylemler karşısındaki tavrı da oldukça dikkat çekici oldu.

11 Aralık 2018 Salı, 11:40:23 Güncelleme: 11:41:00
Fransız basını Gezide başka Pariste başka

Türkiye'deki Gezi Parkı provokasyonu için barışçıl eylemler ifadesini kullanan Fransız basını, Paris'teki eylemcileri ise terörist olarak tanımladı.

Fransız basını Gezide başka Pariste başka

Fransız basının bu tavrı kadar Batı medyasındaki diğer kuruluşların da olaylar karşısında sessizliğe gömülmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Fransız basını Gezide başka Pariste başka

Fransa'daki şiddetli eylemlerin artması sonrasında hükümetin geri adım atması Sarı Yeleklileri durduramadı. Paris'teki eylemciler tıpkı Gezi'deki gibi her yeri yakıp yıktı.

Fransız basını Gezide başka Pariste başka

Gezi'de eylemcileri kahraman gibi gösteren canlı yayınlar yapan Fransız basını ise benzer olaylar kendi ülkelerinde olunca göstericileri terörist ilan etti. Yapılan haberlerde göstericiler "terörist" ve "Vandal" olarak ilan edilirken polise övgüler yağdırıldı.

Fransız basını Gezide başka Pariste başka

LE FİGARO - GEZİ

"Türkler Erdoğan'ın otoriter uygulamalarına karşı eylem yapıyor" başlığını atarak Gezi'de asıl hedefi işaret etmişti.

LE FİGARO - SARI YELEKLİLER

"Sarı Yelekliler Bordeaux kent meydanında toplanıp molotof kokteylleri attılar. Sarı Yelekliler kontrolden çıkıp polisle çatışıp etrafı yakıp yıktılar."

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