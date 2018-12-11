Fransız basını Gezide başka Pariste başka

Fransız basını Gezi'de başka Paris'te başka
Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve zamları öne sürerek başlatılan eylemler devam ederken Fransız medyasının eylemler karşısındaki tavrı da oldukça dikkat çekici oldu.
11 Aralık 2018 Salı, 11:40:23 Güncelleme: 11:41:00
LE FİGARO - GEZİ
"Türkler Erdoğan'ın otoriter uygulamalarına karşı eylem yapıyor" başlığını atarak Gezi'de asıl hedefi işaret etmişti.
LE FİGARO - SARI YELEKLİLER
"Sarı Yelekliler Bordeaux kent meydanında toplanıp molotof kokteylleri attılar. Sarı Yelekliler kontrolden çıkıp polisle çatışıp etrafı yakıp yıktılar."
DİĞER GALERİLER