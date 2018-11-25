Fransa yanıyor! Paris'te gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!

Fransa'da akaryakıt zammına yönelik düzenlenen protestolar bugün zirveye çıktı. Polis şiddeti karşısında eylemcilere destek için Paris dışından gelenler var. Polis de göstericiler karşısında şiddetin dozunu gittikçe artırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden Paris'teki polis şiddetine tepkiler yağıyor. Ancak AB bu konuda hala sessiz.

25 Kasım 2018 Pazar, 18:22:37 Güncelleme: 18:26:04
Fransa yanıyor! Pariste gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!

Fransa'da akaryakıt zammına yönelik düzenlenen protestolar bugün zirveye çıktı. Polis şiddeti karşısında eylemcilere destek için Paris dışından gelenler var. Polis de göstericiler karşısında şiddetin dozunu gittikçe artırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden Paris'teki polis şiddetine tepkiler yağıyor. Ancak AB bu konuda hala sessiz.

Fransa yanıyor! Pariste gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!

POLİS ŞİDDET KULLANARAK CEVAP VERDİ
Fransa'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından Paris'te düzenlenen gösterilere polis sert müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesi, gösterileri, hükümet protestosundan çıkararak "devlet terörüne karşı birlik" yürüyüşlerine çevirdi.

Fransa yanıyor! Pariste gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!

EYFEL KAPATILDI, SAHNE SARI YELEKLİLER'İN
Şu sıralar Macron'a muhalif en büyük kitle olan ve 'Sarı Yelekliler' olarak anılan gruplar, kapatılan Eyfel Kulesi önünde sık sık Fransız milli marşını okuyor "Macron istifa, hırsız Macron" sloganları atıyor.

Fransa yanıyor! Pariste gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Dünyaca ünlü Champs-Elysees'te; turistik fotoğraflar çeken çiftler yerine, yol ortasında yakılan lastikler, demir çubuklar, polis copları ve yaralı göstericiler görmek artık daha mümkün. Öyle ki Eyfel Kulesi, caddeleri ateşe veren göstericiler nedeniyle turist ziyaretlerine kapatıldı.

Fransa yanıyor! Pariste gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!

ÜLKE GENELİNE YAYILMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz cumartesi başlayan protestoların ülke geneline yayılması bekleniyor. Çevre şehirlerden gelen göstericiler Sarı Yelekliler'le birlik oluyor, barikatlar kuruluyor, ateşler yakılıyor ve Fransa'da tarihin görüp görebileceği en büyük protestolarından biri organize ediliyor.

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