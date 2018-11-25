Fransa yanıyor! Pariste gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!

Fransa yanıyor! Paris'te gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!

Fransa'da akaryakıt zammına yönelik düzenlenen protestolar bugün zirveye çıktı. Polis şiddeti karşısında eylemcilere destek için Paris dışından gelenler var. Polis de göstericiler karşısında şiddetin dozunu gittikçe artırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden Paris'teki polis şiddetine tepkiler yağıyor. Ancak AB bu konuda hala sessiz.

25 Kasım 2018 Pazar, 18:22:37 Güncelleme: 18:26:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





