Fransa yanıyor! Pariste gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!

Fransa yanıyor! Paris'te gösteriler büyüdü, polis şiddeti artırdı!
Fransa'da akaryakıt zammına yönelik düzenlenen protestolar bugün zirveye çıktı. Polis şiddeti karşısında eylemcilere destek için Paris dışından gelenler var. Polis de göstericiler karşısında şiddetin dozunu gittikçe artırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden Paris'teki polis şiddetine tepkiler yağıyor. Ancak AB bu konuda hala sessiz.
Fransa'da akaryakıt zammına yönelik düzenlenen protestolar bugün zirveye çıktı. Polis şiddeti karşısında eylemcilere destek için Paris dışından gelenler var. Polis de göstericiler karşısında şiddetin dozunu gittikçe artırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinden Paris'teki polis şiddetine tepkiler yağıyor. Ancak AB bu konuda hala sessiz.
SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Dünyaca ünlü Champs-Elysees'te; turistik fotoğraflar çeken çiftler yerine, yol ortasında yakılan lastikler, demir çubuklar, polis copları ve yaralı göstericiler görmek artık daha mümkün. Öyle ki Eyfel Kulesi, caddeleri ateşe veren göstericiler nedeniyle turist ziyaretlerine kapatıldı.
ÜLKE GENELİNE YAYILMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz cumartesi başlayan protestoların ülke geneline yayılması bekleniyor. Çevre şehirlerden gelen göstericiler Sarı Yelekliler'le birlik oluyor, barikatlar kuruluyor, ateşler yakılıyor ve Fransa'da tarihin görüp görebileceği en büyük protestolarından biri organize ediliyor.