Fransa tarihinin en büyük grevi! Macron tüm ziyaretlerini iptal etti!

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün yayımladığı raporda, Macron'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiğinden bu yana uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan "öfke ve isyan duygusunun" daha da büyümesine neden oldu.