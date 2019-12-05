Fransa tarihinin en büyük grevi! Macron tüm ziyaretlerini iptal etti!
Fransa tarihinin çen büyük grevi ile karşı karşıya. Halkın ve özellikle de Parislilerin günlük hayatı ciddi anlamda zora sokacak grev için hazırlıklar devam ediyor. Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki esnaf kepenklerini indirecek. Öte yandan Macron'un grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerini bir süreliğine iptal ettiği belirtildi.
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün yayımladığı raporda, Macron'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiğinden bu yana uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan "öfke ve isyan duygusunun" daha da büyümesine neden oldu.
Dolayısıyla Macron, 2 yıldır sarı yeleklilerin gösterilerinden sonra en büyük krizle karşı karşıya kalıyor.
Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Greve gideceklerin listesi ise epey uzun. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları yarından itibaren süresiz greve gidecek.