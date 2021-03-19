Fransa basını da SİHA'lara hayran! AFP: SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin etki alanı genişliyor
Gerek Dağlık Karabağ'da gerekse Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile dünyanın gündeminden düşmeyen SİHA'lara bir övgü de Fransa basınından geldi. Fransız Haber Ajansı AFP'de yer alan haberde SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin dış politikasının giderek güçlendiği ve etki alanlarının genişlediği belirtildi. Suriye, Libya ve Azerbaycan'da gösterdiği başarının Türkiye'nin SİHA ihracatının önünü açtığı ifade edildi.
19.03.2021 17:23
- Son Güncelleme: 19.03.2021 17:23