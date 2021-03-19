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Fransa basını da SİHA'lara hayran! AFP: SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin etki alanı genişliyor

Gerek Dağlık Karabağ'da gerekse Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile dünyanın gündeminden düşmeyen SİHA'lara bir övgü de Fransa basınından geldi. Fransız Haber Ajansı AFP'de yer alan haberde SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin dış politikasının giderek güçlendiği ve etki alanlarının genişlediği belirtildi. Suriye, Libya ve Azerbaycan'da gösterdiği başarının Türkiye'nin SİHA ihracatının önünü açtığı ifade edildi.

19.03.2021 17:23 - Son Güncelleme: 19.03.2021 17:23
Fransa basını da SİHA'lara hayran! AFP: SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin etki alanı genişliyor

Fransız Haber Ajansı AFP, Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Suriye, Libya ve Azerbaycan'da son dönemde önemli askeri başarılara imza attığını ve Türkiye'nin SİHA'ların ihracatı için gösterilen başarılardan yararlanmayı umut ettiğini yazdı.

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Fransa basını da SİHA'lara hayran! AFP: SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin etki alanı genişliyor

"SİHA'LAR TÜRKİYE'Yİ DIŞ POLİTİKADA GÜÇLENDİRİYOR"
Haberde, Suriye, Libya ve Azerbaycan'da kullanılan başarılı Türk SİHA'larının, Türkiye'nin hava araçları sektöründe önde gelen ihracatçı olma yolunda kullanılmayı umut ettiği ifade edildi.

Fransa basını da SİHA'lara hayran! AFP: SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin etki alanı genişliyor

SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin dış politikasının giderek güçlendiği, etki alanlarının genişlediği aktarıldı.

Fransa basını da SİHA'lara hayran! AFP: SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin etki alanı genişliyor

"KALİTE-FİYAT İLİŞKİSİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ"
AFP'ye açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kalite-fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz.

Fransa basını da SİHA'lara hayran! AFP: SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin etki alanı genişliyor

Dünyada çok farklı SİHA var ancak, fiyat ve özellikleri, bizimkiyle kıyaslandığında ortada büyük farklılıklar bulunuyor.