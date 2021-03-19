Fransa basını da SİHA'lara hayran! AFP: SİHA'lar sayesinde Türkiye'nin etki alanı genişliyor

Fransız Haber Ajansı AFP, Türkiye'nin ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Suriye, Libya ve Azerbaycan'da son dönemde önemli askeri başarılara imza attığını ve Türkiye'nin SİHA'ların ihracatı için gösterilen başarılardan yararlanmayı umut ettiğini yazdı.