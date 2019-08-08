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Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Türkiye'yi defalarca uyarmıştı

Hollandalı deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu... Daha önce büyük bir deprem konusunda Türkiye'yi uyaran ve kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in uyarıları sonrası önce İzmir ardından Denizli'de deprem meydana geldi. Frank Hoogebeets'in neredeyse verdiği her tarihte deprem oldu. Daha önce sismik faaliyetlerin artacağını açıklayan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets korkutan tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

08.08.2019 16:41 - Son Güncelleme: 08.08.2019 16:41
Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Türkiye'yi defalarca uyarmıştı

Deprem tahminlerinin doğru çıkması ile dünya çapında deprem kahini olarak üne kavuşan Frank Hoogerbeets, internet sitesi ve video kanalları üzerinden deprem tahminlerini paylaşıyor.

Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Türkiye'yi defalarca uyarmıştı

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets yaklaşık bir ay önce yeni bir video yayınlamış ve yakın tarihte deprem beklediği bölgeleri açıklamıştı.

Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Türkiye'yi defalarca uyarmıştı

Söz konusu videosunda 2019 yılında 6 ve üzeri büyüklüğündeki depremleri inceleyen Hoogerbeets, neredeyse her iki günde bir 6 ve daha büyük deprem meydana geldiğini söyledi.

Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Türkiye'yi defalarca uyarmıştı

Fakat Hoogerbeets, 4-14 Haziran arasındaki 10 günlük süreçte 6 ve daha büyük bir depremin oluşmadığını fakat Dünya'nın, Satürn ve Mars ile hizalandığı 14 Haziran tarihi itibariyle 6 şiddetinden daha büyük 18 deprem yaşandığına dikkat çekmişti.

Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Türkiye'yi defalarca uyarmıştı

Hoogerbeets'e göre bu kadar kısa süre içerisinde meydana gelen 6 ve üzeri büyüklüğündeki deprem faaliyetleri son derece sıra dışı.

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