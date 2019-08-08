Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu! Türkiye'yi defalarca uyarmıştı

Hollandalı deprem kahini Frank Hoogerbeets'in kehaneti yine tuttu... Daha önce büyük bir deprem konusunda Türkiye'yi uyaran ve kendini yeni nesil deprem kahini olarak adlandıran Frank Hoogerbeets'in uyarıları sonrası önce İzmir ardından Denizli'de deprem meydana geldi. Frank Hoogebeets'in neredeyse verdiği her tarihte deprem oldu. Daha önce sismik faaliyetlerin artacağını açıklayan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets korkutan tahminlerde bulunmaya devam ediyor.

08.08.2019 16:41 - Son Güncelleme: 08.08.2019 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





