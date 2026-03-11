Forbes tarafından açıklanan 2026 Türkiye'nin en zenginleri listesinde ikinci sırada 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker, üçüncü sırada ise 4,9 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı yer aldı. İşte servetleriyle dikkat çeken Türkiye'nin en zengin iş insanları…