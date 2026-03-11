CANLI YAYIN
Forbes açıkladı: Türkiye’nin en zengini 13,5 milyar dolarla zirvede

Forbes'un yayınladığı 2026 milyarderler listesine göre Türk kökenli iş insanları arasında en büyük servete sahip isim, 13,5 milyar dolarlık varlığıyla Hamdi Ulukaya oldu. ABD'de kurduğu yoğurt markası Chobani ile küresel gıda sektöründe büyük başarı yakalayan Ulukaya, şirketinin son yıllardaki hızlı büyümesi sayesinde servetini önemli ölçüde artırarak listenin zirvesine yerleşti.

Forbes tarafından açıklanan 2026 Türkiye'nin en zenginleri listesinde ikinci sırada 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker, üçüncü sırada ise 4,9 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı yer aldı. İşte servetleriyle dikkat çeken Türkiye'nin en zengin iş insanları…

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ İSİMLERİ

1) Hamdi Ulukaya - 13,5 milyar dolar

2) Murat Ülker - 5,3 milyar dolar

3) Şaban Cemil Kazancı - 4,9 milyar dolar

4) Eren Özmen - 4,9 milyar dolar

5) Fatih Özmen - 4,7 milyar dolar

6) Uğur Şahin - 4,7 milyar dolar

7) Erman Ilıcak - 3,8 milyar dolar

8) Ferit Faik Şahenk - 3,2 milyar dolar

9) Filiz Şahenk - 2,9 milyar dolar

10) Feridun Geçgel - 2,7 milyar dolar

11) İpek Kıraç - 2,7 milyar dolar

12) Semahat Sevim Arsel - 2,7 milyar dolar

13) Selçuk Bayraktar - 2,7 milyar dolar

14) Mustafa Rahmi Koç - 2,6 milyar dolar

15) Mehmet Sinan Tara - 2,5 milyar dolar

16) Haluk Bayraktar - 2,4 milyar dolar

17) Ahmet Çalık - 2,3 milyar dolar

18) Mustafa Küçük - 2,2 milyar dolar

19) Mehmet Ali Aydınlar - 2,1 milyar dolar

20) Şefik Yılmaz Dizdar - 2 milyar dolar

21) Hüsnü Özyeğin - 2 milyar dolar

22) Sezai Bacaksız - 2 milyar dolar

23) Nihat Özdemir - 2 milyar dolar

24) Hamdi Akın ve ailesi - 1,8 milyar dolar

25) Bülent Eczacıbaşı - 1,6 milyar dolar

26) Deniz Şahenk - 1,6 milyar dolar

27) Turgay Ciner - 1,5 milyar dolar

28) Kazım Türker - 1,3 milyar dolar

29) Faruk Eczacıbaşı - 1,3 milyar dolar

30) Emre Tezmen - 1,3 milyar dolar

31) İbrahim Erdemoğlu - 1,2 milyar dolar

32) Mustafa Latif Topbaş - 1,2 milyar dolar

33) Ceyda Lale Tara - 1,2 milyar dolar

34) Yasemin Zeynep Keyman - 1,2 milyar dolar

35) Leyla Tara Suyabatmaz - 1,2 milyar dolar

36) Vildan Gülçelik - 1,1 milyar dolar

37) Mehmet Kazancı - 1,1 milyar dolar

38) Ahmed Afif Topbaş - 1,1 milyar dolar

39) Ali Erdemoğlu - 1,1 milyar dolar

40) Oğuz Tezmen - 1,1 milyar dolar

41) Murat Vargı - 1 milyar dolar

42) Aydın Doğan - 1 milyar dolar

43) Tülay Kazancı - 1 milyar dolar

