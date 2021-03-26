Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki krizde günlük kayıp 10 milyar dolar
Süveyş Kanalı'ndan geçerken yan dönen ve kanalı kapatan Evergiven adlı gemi nedeniyle dünya deniz ticareti zor günler geçiriyor. Yaşanan olay nedeniyle, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi geçici olarak devre dışı kalmış durumda. Petrol tankerleri beklemeye geçerken günlük zararın 10 milyar dolara yaklaştığı açıklandı. Peki kurtarma operasyonu nasıl gerçekleşecek? İşte detaylar.
26.03.2021 09:45
- Son Güncelleme: 26.03.2021 09:52
EVER GİVEN'I KURTARMA OPERASYONU NASIL YAPILIYOR?
BBC'nin haberine göre geminin teknik bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) şirketi, kurtarma çalışmaları bölgeye dokuz römork gönderdi.
Uzunluğu yaklaşık 400 metre olan gemi, genişliği 200 metreyi bulmayan bu dar kanalda çapraz bir halde sıkışmış duruyor.