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Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki krizde günlük kayıp 10 milyar dolar

Süveyş Kanalı'ndan geçerken yan dönen ve kanalı kapatan Evergiven adlı gemi nedeniyle dünya deniz ticareti zor günler geçiriyor. Yaşanan olay nedeniyle, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi geçici olarak devre dışı kalmış durumda. Petrol tankerleri beklemeye geçerken günlük zararın 10 milyar dolara yaklaştığı açıklandı. Peki kurtarma operasyonu nasıl gerçekleşecek? İşte detaylar.

26.03.2021 09:45 - Son Güncelleme: 26.03.2021 09:52
Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki krizde günlük kayıp 10 milyar dolar

Süveyş Kanalı'nda çapraz bir şekilde karaya oturarak geçişlerin durmasına neden olan 400 metre uzunluğundaki dev kuru yük gemisini kurtarma operasyonu devam ediyor. Bu operasyonun günler ve hatta haftalar sürebileceği belirtiliyor.

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Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki krizde günlük kayıp 10 milyar dolar

Yaklaşık dört futbol sahasının uzunluğunda olan ve Tayvanlı Evergreen Marine şirketi tarafından işletilen Ever Given adlı gemi, kanalın güney ucunda bulunuyor.

Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki krizde günlük kayıp 10 milyar dolar

Yaşanan olay nedeniyle, dünyanın en işlek ticaret yollarından birisi geçici olarak devre dışı kalmış durumda.

Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki krizde günlük kayıp 10 milyar dolar

EVER GİVEN'I KURTARMA OPERASYONU NASIL YAPILIYOR?
BBC'nin haberine göre geminin teknik bakımını üstlenen Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) şirketi, kurtarma çalışmaları bölgeye dokuz römork gönderdi.

Uzunluğu yaklaşık 400 metre olan gemi, genişliği 200 metreyi bulmayan bu dar kanalda çapraz bir halde sıkışmış duruyor.

Ever Given’ı kurtarma operasyonu nasıl yapılıyor? Süveyş Kanalı'ndaki krizde günlük kayıp 10 milyar dolar

BSM, Perşembe sabahı yaptığı açıklamada, gemiyi hareket etme girişiminin başarısız olduğunu ve kısa süre içerisinde tekrar deneyeceklerini söyledi.