Musk'ın serveti özellikle son aylarda hızlı bir artış gösterdi. Ekim ayında 500 milyar dolar, Aralık ayında ise 600 milyar dolar ve 700 milyar dolar sınırlarını aşan Musk, Şubat ayında ilk kez 800 milyar dolar barajını geçti. Şubat ayında servetine 64 milyar dolar ekleyen Musk'ın toplam kazancı yıl başından bu yana 100 milyar doları aştı. İşte dünyanın en zengin 10 ismi!