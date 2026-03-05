Musk'ın serveti özellikle son aylarda hızlı bir artış gösterdi. Ekim ayında 500 milyar dolar, Aralık ayında ise 600 milyar dolar ve 700 milyar dolar sınırlarını aşan Musk, Şubat ayında ilk kez 800 milyar dolar barajını geçti. Şubat ayında servetine 64 milyar dolar ekleyen Musk'ın toplam kazancı yıl başından bu yana 100 milyar doları aştı. İşte dünyanın en zengin 10 ismi!
SPACEX HALKA ARZI SERVETİ DAHA DA ARTIRABİLİR
Uzmanlar, Musk'ın tarihte 1 trilyon dolar servete ulaşan ilk kişi olabileceğini değerlendiriyor.
Bu süreçte en kritik gelişmelerden birinin, Musk'ın uzay şirketi olan SpaceX'in bu yıl içinde gerçekleştirmesi beklenen halka arz (IPO) olması bekleniyor.
Piyasaların belirsiz yapısına rağmen, SpaceX'in olası halka arzı Musk'ın servetini daha da büyütebilir.
LARRY PAGE İKİNCİ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını üst üste dördüncü ayda da koruyan Larry Page'in serveti ise Şubat ayında geriledi. Page'in serveti yaklaşık 20 milyar dolar düşerek 257 milyar dolar seviyesine indi.
Bu düşüşte, kurucu ortağı olduğu Alphabet başta olmak üzere teknoloji hisselerindeki değer kayıpları etkili oldu.
TEKNOLOJİ DEVLERİ ŞUBAT AYINDA DEĞER KAYBETTİ
Şubat ayında ilk 10'daki birçok teknoloji milyarderi servet kaybı yaşadı. Amazon, Meta ve Oracle hisselerindeki düşüşler teknoloji sektöründeki milyarderleri doğrudan etkiledi.
Ayın en büyük kaybını yaşayan isim ise Jeff Bezos oldu. Amazon hisselerinin %12 değer kaybetmesi, Bezos'un servetinden yaklaşık 26 milyar dolar silinmesine yol açtı. Böylece Bezos'un net serveti 224 milyar dolar seviyesine geriledi.
İLK 10'DAKİ TEK DEĞİŞİM: BUFFETT VE ORTEGA YER DEĞİŞTİRDİ
Ocak ayında yaşanan piyasa dalgalanmalarının ardından dünyanın en zengin 10 kişisi listesinde büyük bir değişim yaşanmadı. Listenin alt sıralarında yalnızca iki isim yer değiştirdi.
Yatırımcı Warren Buffett dokuzuncu sıraya yükselirken, moda markası Zara'nın kurucu ortağı Amancio Ortega onuncu sıraya geriledi. Şubat ayında servetini artıran ilk 10'daki yalnızca dört isimden ikisi de Buffett ve Ortega oldu.
DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KİŞİSİNİN TOPLAM SERVETİ
Forbes'un verilerine göre 1 Mart 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti yaklaşık 2,6 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam geçen aya kıyasla büyük ölçüde değişmedi.
Forbes, milyarderleri 1987 yılından bu yana takip ediyor. Nisan 2025'te yayımlanan yıllık listede dünya genelinde 3.028 milyarder tespit edilmişti.
Ancak hisse senedi fiyatlarının sürekli değişmesi nedeniyle milyarderlerin net servetleri de günlük olarak dalgalanabiliyor. Forbes, bu değişimleri gerçek zamanlı milyarder listesi üzerinden takip etmeyi sürdürüyor.
(Forbes, Takvim Foto Arşiv)