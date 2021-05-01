El Kaide'den ABD'ye 'Usame Bin Ladin' tehditi: İntikamını alacağız
ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasıın ardından ABD, Afganistan'daki birliklerini çekmeye başlamış, bu çekilme tarihin uzun savaşlarından birinin bitişi olarak tanımlanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından El Kaide'den ABD'ye gündemi sarsacak şoke eden bir tehdit geldi ve Usamen Bin Ladin'in intikamının alınacağı söylendi...
01.05.2021 18:33
- Son Güncelleme: 01.05.2021 18:54
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini söylemişti. Ancak ABD'nin bu hamlesi El Kaide'nin intikam için geri dönme planlarına hiç etki etmedi...
Biden'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu açıklamıştı.