RAMAZAN İMSAKİYE
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El Kaide'den ABD'ye 'Usame Bin Ladin' tehditi: İntikamını alacağız

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasıın ardından ABD, Afganistan'daki birliklerini çekmeye başlamış, bu çekilme tarihin uzun savaşlarından birinin bitişi olarak tanımlanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından El Kaide'den ABD'ye gündemi sarsacak şoke eden bir tehdit geldi ve Usamen Bin Ladin'in intikamının alınacağı söylendi...

01.05.2021 18:33 - Son Güncelleme: 01.05.2021 18:54
El Kaide'den ABD'ye 'Usame Bin Ladin' tehditi: İntikamını alacağız

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekileceğini söylemişti. Ancak ABD'nin bu hamlesi El Kaide'nin intikam için geri dönme planlarına hiç etki etmedi...

Biden'ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin Afganistan'dan 1 Mayıs'tan itibaren çıkılması konusunda birlik içinde olduğunu açıklamıştı.

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El Kaide'den ABD'ye 'Usame Bin Ladin' tehditi: İntikamını alacağız

Bu tarihi kararın ardından ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi resmen başladı. Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, bugünden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk edecek.

El Kaide'den ABD'ye 'Usame Bin Ladin' tehditi: İntikamını alacağız

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, Afganistan'ın işgalinin yıl dönümü olan 11 Eylül'ün önce tüm askeri kuvvetlerin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

El Kaide'den ABD'ye 'Usame Bin Ladin' tehditi: İntikamını alacağız

ABD'nin Brown Üniversitesinin yürüttüğü "Savaşın Maliyetleri" projesi kapsamındaki tahminlere göre, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcandı.ABD'den 2 bin 442 askerin öldüğü, 20 bin 666'sının yaralandığı savaşta, 1144 NATO personeli de hayatını kaybetti.

El Kaide'den ABD'ye 'Usame Bin Ladin' tehditi: İntikamını alacağız

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Bakan Austin, Pearl Harbour Deniz Üssü'nde düzenlenen Hint-Pasifik Komutanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ABD'nin, "eski savaşlar" olarak andığı Irak ve Afganistan müdahalelerinin ötesine geçen bir strateji oluşturması gerektiğini belirtti.