Dünyayı sarsan kehanetler! 2024 yılından geldiğini iddia eden Michael Macintosh şok etti

Onları okumaya artık alıştınız. Komplo teorilerinin, dizilerin, filmlerin başlıca konularından biri olan zaman yolculuğu hala insanlığın kafasını kurcalayan konulardan biri. Bunu fırsat bilen mi desek yoksa gerçeken mi desek bilemediği zaman yolcuları her geçen gün sayılarını arttırıyor. Kimisi 2030 kimisi 2045 yılından geldiğini iddia ediyor. Bu sefer zaman yolcumuz daha yakından bir tarihten geliyor ve kehanetleri diğerlerinden çok ama çok farklı.