Dünyayı sarsan kehanetler! 2024 yılından geldiğini iddia eden Michael Macintosh şok etti
Zamanda yolculuk yapma, geleceğe veya geçmişe gitme... Kulağa başta deli işi gibi gelebilir ama şöyle bir gerçek var ki o da insanlığın en çok merak ettiği konuların başında gelmesi. İşte bu yüzden pek çok kitap, dizi, filme konu oluyor. Şimdilerde ise sosyal medyanın sonusu. Daha önce 2030 yılından, 2045 yılından geldiğini iddia eden insanların anlattıklarına tanıklık ettiniz. Şimdi ise daha yakın bir tarihe tanıklık edeceksiniz. 2024 yılından geldiğini iddia eden adamın kehanetleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Ne dersiniz, belki doğru söylüyordur...
01.03.2019 11:03
- Son Güncelleme: 01.03.2019 11:08
Onları okumaya artık alıştınız. Komplo teorilerinin, dizilerin, filmlerin başlıca konularından biri olan zaman yolculuğu hala insanlığın kafasını kurcalayan konulardan biri. Bunu fırsat bilen mi desek yoksa gerçeken mi desek bilemediği zaman yolcuları her geçen gün sayılarını arttırıyor. Kimisi 2030 kimisi 2045 yılından geldiğini iddia ediyor. Bu sefer zaman yolcumuz daha yakından bir tarihten geliyor ve kehanetleri diğerlerinden çok ama çok farklı.
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