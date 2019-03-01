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Dünyayı sarsan kehanetler! 2024 yılından geldiğini iddia eden Michael Macintosh şok etti

Zamanda yolculuk yapma, geleceğe veya geçmişe gitme... Kulağa başta deli işi gibi gelebilir ama şöyle bir gerçek var ki o da insanlığın en çok merak ettiği konuların başında gelmesi. İşte bu yüzden pek çok kitap, dizi, filme konu oluyor. Şimdilerde ise sosyal medyanın sonusu. Daha önce 2030 yılından, 2045 yılından geldiğini iddia eden insanların anlattıklarına tanıklık ettiniz. Şimdi ise daha yakın bir tarihe tanıklık edeceksiniz. 2024 yılından geldiğini iddia eden adamın kehanetleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Ne dersiniz, belki doğru söylüyordur...

01.03.2019 11:03 - Son Güncelleme: 01.03.2019 11:08
Dünyayı sarsan kehanetler! 2024 yılından geldiğini iddia eden Michael Macintosh şok etti

Onları okumaya artık alıştınız. Komplo teorilerinin, dizilerin, filmlerin başlıca konularından biri olan zaman yolculuğu hala insanlığın kafasını kurcalayan konulardan biri. Bunu fırsat bilen mi desek yoksa gerçeken mi desek bilemediği zaman yolcuları her geçen gün sayılarını arttırıyor. Kimisi 2030 kimisi 2045 yılından geldiğini iddia ediyor. Bu sefer zaman yolcumuz daha yakından bir tarihten geliyor ve kehanetleri diğerlerinden çok ama çok farklı.

Dünyayı sarsan kehanetler! 2024 yılından geldiğini iddia eden Michael Macintosh şok etti

ABD'nin yüksek teknolojileri sayesinde zamanda yolculuk yaptığını öne süren Michael Macintosh'in iddiaları şaşırttı. Zaman yolcusu olduğunu söyleyen Michael Macintosh 2024 yılında ABD Başkanı seçileceğini öne sürdü.

Dünyayı sarsan kehanetler! 2024 yılından geldiğini iddia eden Michael Macintosh şok etti

Michael Macintosh, beş yaşındayken Kızıl Gezegen Mars'ı seyahat ettiğini ve çeşitli fizik ötesi güçleri olduğunu söyledi.

Dünyayı sarsan kehanetler! 2024 yılından geldiğini iddia eden Michael Macintosh şok etti

Zaman yolcusu Michael Macintosh'un iddiaları diğer zaman yolcularının aksine oldukça çarpıcı.

Dünyayı sarsan kehanetler! 2024 yılından geldiğini iddia eden Michael Macintosh şok etti

'OBAMA İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUM'

Michael Macintosh, ABD'nin çok gizli görevi kapsamında önceki ABD Başkanı Barack Obama ile beraber çalıştığını iddia etti.

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