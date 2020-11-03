Dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerinde! En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan ‘Başkan’ seçilecek

ABD vatandaşları bugün görevdeki Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump (74) ile Demokrat aday Joe Biden (77) arasında karar vermek için sandık başına gidiyor. Başkanlık seçimlerinde koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oy verme işlemi daha önce başlamıştı ve bugün devam eden oy verme işlemi ise sandık başında fiziki olarak seçmenlerin oy vermesini kapsıyor. İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul'dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.

