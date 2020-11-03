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Dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerinde! En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan ‘Başkan’ seçilecek

Son dakika haberi... ABD vatandaşları bugün görevdeki Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump (74) ile Demokrat aday Joe Biden (77) arasında karar vermek için sandık başına gidiyor.

İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul'dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.

03.11.2020 16:55 - Son Güncelleme: 03.11.2020 16:55
Dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerinde! En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan ‘Başkan’ seçilecek

ABD vatandaşları bugün görevdeki Başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump (74) ile Demokrat aday Joe Biden (77) arasında karar vermek için sandık başına gidiyor. Başkanlık seçimlerinde koronavirüs salgını nedeniyle posta yoluyla oy verme işlemi daha önce başlamıştı ve bugün devam eden oy verme işlemi ise sandık başında fiziki olarak seçmenlerin oy vermesini kapsıyor. İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul'dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.

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Dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerinde! En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan ‘Başkan’ seçilecek

TARİHTE EN YÜKSEK KATILIM
ABD 2020 Başkanlık seçimleri, tarihte en yüksek katılımın sağlandığı seçimler oldu, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle posta yoluyla oy kullanıldığı için seçmenlerin yüksek katılım sağladığı açıklandı.

Dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerinde! En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan ‘Başkan’ seçilecek

Kullanılan posta oyları geçen haftalarda posta yoluyla merkezlere gönderildi.

Dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerinde! En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan ‘Başkan’ seçilecek

BAZI EYALETLER SEÇİMDE ÖNEM ARZ EDİYOR
ABD'nin eyaletleri coğrafik olarak farklı saat diliminde yer aldığı için, oy kullanma işlemi farklı saatlerde gerçekleşiyor, bu durum bazı eyaletlerde oy durumunu önemli hale getirerek seçim sonucunda anahtar rol oynayan eyaletleri belirliyor.

Dünyanın gözü ABD'deki Başkanlık seçimlerinde! En fazla oyu alan değil, 270 delegeyi alan ‘Başkan’ seçilecek

Bir diğer önemli kıstas ise eyaletlerin sahip olduğu delege hakkı, örneğin California eyaletinin 55 delege çıkartma hakkı bulunuyor.

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