Dünyanın en korkunç cezaevi Brezilya'da! Onlarca kadın hamile kaldı

Mahkum çeteciler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Ne gardiyanlar ne de polis yaşananlara engel olabiliyor. Çete üyeleri zaman zaman kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Son bir yılda 20 kadın mahkum bu nedenle hamile kaldı.