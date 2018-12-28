Dünyanın en korkunç cezaevi Brezilya'da! Onlarca kadın hamile kaldı

Bir film senaryosu değil, gerçek! Brezilya'da bulunan Pedrinhas Cezaevi, dünyanın en korkunç cezaevlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Azılı suçluların bulunduğu hapishanede, erkek mahkumlar kadınlar koğuşunu basıyor. Buna engel olunaması onlarca kadının hamile kalmasına neden oldu. İşte o korkunç cezaevinden görüntüler.

28 Aralık 2018 Cuma, 09:39:57 Güncelleme: 09:58:30
Dünyanın en korkunç cezaevi Brezilya'da! Onlarca kadın hamile kaldı

Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, çetelerin kan donduran eylemlerine sahne oluyor. Sadece geçen yıl 75 mahkum cezaevi içinde öldürüldü. Dünyanın en azılı katillerin kaldığı hapishanede mahkumlar, kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Bu sebeple son bir yılda onlarca kadın cezaevinde hamile kaldı.

Dünyanın en korkunç cezaevi Brezilya'da! Onlarca kadın hamile kaldı

Mahkum çeteciler arasında silahlı çatışmalar yaşanıyor. Ne gardiyanlar ne de polis yaşananlara engel olabiliyor. Çete üyeleri zaman zaman kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Son bir yılda 20 kadın mahkum bu nedenle hamile kaldı.

Dünyanın en korkunç cezaevi Brezilya'da! Onlarca kadın hamile kaldı

Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, yaşadığımız dünyanın en dehşet verici cezaevlerinden birisi olarak gösteriliyor. Sık sık çatışmaların yaşandığı, mahkumların isyan çıkardığı bu korkunç cezaevinde sadece geçtiğimiz yıl 75 mahkum öldürüldü.

Dünyanın en korkunç cezaevi Brezilya'da! Onlarca kadın hamile kaldı

Dışarıda süren çete savaşları cezaevinde de sürünce, çete üyeleri birbirini öldürmeye başladı. Ne yazık ki bu cinayetlere ne gardiyanlar ne de polisler engel olamıyor.

Dünyanın en korkunç cezaevi Brezilya'da! Onlarca kadın hamile kaldı

Pedrinhas Cezaevi'nde; çete üyeleri, mafyalar, katiller, caniler, uyuşturucu satıcıları ve psikopatlar bulunuyor. Bunlar zaman zaman birbiriyle kapışıyor.

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