Dünyanın en korkunç cezaevi Brezilya'da! Onlarca kadın hamile kaldı
Bir film senaryosu değil, gerçek! Brezilya'da bulunan Pedrinhas Cezaevi, dünyanın en korkunç cezaevlerinden biri olarak nitelendiriliyor. Azılı suçluların bulunduğu hapishanede, erkek mahkumlar kadınlar koğuşunu basıyor. Buna engel olunaması onlarca kadının hamile kalmasına neden oldu. İşte o korkunç cezaevinden görüntüler.
28 Aralık 2018 Cuma, 09:39:57 Güncelleme: 09:58:30
Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, çetelerin kan donduran eylemlerine sahne oluyor. Sadece geçen yıl 75 mahkum cezaevi içinde öldürüldü. Dünyanın en azılı katillerin kaldığı hapishanede mahkumlar, kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Bu sebeple son bir yılda onlarca kadın cezaevinde hamile kaldı.
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