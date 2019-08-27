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Dünyanın en gizemli bölgesi! Sır gibi saklanıyor

51.bölge veya Area 51, dünyanın en gizemli yeri olabilir... Amerika Birleşik Devletleri'nin sır gibi sakladığı 51.bölge, Roswell vakasından sonra komplo teorilerinin odağı haline geldi. Boyd Bushman'ın tüm gerçekleri ifşa ettiğini iddia etmesi ve yayınladığı fotoğraflar sonrası merakla tüm gözleri daha fazla üzerine çeken ABD'nin sır gibi sakladığı 51.bölge hakkındaki tüm gerçekler sizi çok şaşırtacak.

27.08.2019 11:26 - Son Güncelleme: 19.11.2019 07:20
51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

Dünyanın en merak ettiği ama on yıllardır sırrı çözülemeyen ABD'nin gizli üssü 51'inci bölge esrarını halen koruyor. Yeni görüntüleri yayınlanan bölgeye kimse sokulmuyor ve içinde ne olduğunu bilen yok! İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

51. Bölge, sahibi Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri olan ve bilindiği kadarıyla uçak ve düşman silahları inceleme, analiz etme ve araştırma merkezi olarak kullanılmakta olan yerdir. Yeni uçakların da test ve geliştirme yeri olarak da kullanıldığına inanılmaktadır.

51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

İddialara göre ABD, 51. bölgede daha önce yakaldığı dünya dışı yaratıkları yani uzaylıları inceliyor, özel deneyler yapıyor.

51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

Dışarıdan bakıldığında bir üs gibi görünen bölgenin yer altında daha büyük bir gizem taşıdığı ve asıl üssün orada yer aldığı düşünülüyor.

51.bölge neden bu kadar gizemli? ABD'nin sır gibi sakladığı bölgedeki gerçekler...

Plakası bulunmayan ve kimlikleri belli olmayan silahlı güvenlik görevlileri tarafından korunan üsse kimsenin yaklaşmasına izin verilmezken çevrede üsse yaklaşılması durumunda personelin ateş açma yetkisinin bulunduğu uyarı yazıların bulunuyor.

51. bölge hakkında diğer ayrıntılara geçeceğiz. Ama önce Boyd Bushman'ın iddialarına bakalım. Bushman 51.bölge ile ilgili öyle sırları ifşa etti ki, tüm dünya sallandı.

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