Dünyanın askeri personel sayısı açıklandı! Hangi ülkeler kadınları silah altına alıyor?

Aktif askeri personel sayısında Çin ilk sırada yer alırken, onu Hindistan izliyor. Birçok ülkede ise kadınların ordudaki rolü her geçen yıl daha görünür hale geliyor.

Kadınların zorunlu askerlikten muaf tutulduğu ülkeler hala çoğunlukta olsa da, küresel güvenlik dengelerinin değişmesiyle birlikte bu tablo hızla dönüşüyor. Erkeklerle birlikte kadın vatandaşlarını da silah altına alan ülkelerin sayısı artarken, açıklanan güncel veriler dünya ordularının insan gücünü yeniden gündeme taşıdı.

KADINLARIN ZORUNLU VE GÖNÜLLÜ ASKERLİĞİ DÜNYADA YAYILIYOR

Dünyanın birçok bölgesinde kadınların askerlikteki rolü giderek genişliyor. Son olarak Danimarka, 1 Temmuz 2025'ten itibaren 18 yaşını dolduran kadınlara zorunlu askerlik getiren ülkeler arasına katıldı. 2026 Ocak ayından itibaren kadınlar fiilen askere alınmaya başlanacak. Halihazırda Danimarka ordusunun yüzde 25'ini gönüllü kadın askerler oluşturuyor.

İskandinav ülkeleri bu alanda öncü konumda. Norveç'te 2015'ten bu yana askerlik cinsiyet ayrımı olmaksızın uygulanırken, İsveç'te zorunlu askerlik 2018'de kadın ve erkekleri kapsayacak şekilde yeniden yürürlüğe girdi. Hollanda'da ise yasalar kadınları da kapsasa da fiili askerlik uygulaması 1997'den beri askıda.

İsrail, kadınlar için zorunlu askerliğin en uzun süredir uygulandığı ülkelerden biri. 1949'dan bu yana kadınlar iki yıl askerlik yapıyor. Afrika kıtası ise kadın asker bulunduran ülke sayısının en fazla olduğu bölge olarak öne çıkıyor. Eritre başta olmak üzere birçok Afrika ülkesindekadınlar için askerlik zorunlu.

Asya'da Kuzey Kore, Myanmar, Çin ve Doğu Timor kadınları zorunlu askerlik kapsamına alırken, özellikleKuzey Kore'de bu uygulama uzun yıllara yayılan hizmet süreleriyle dikkat çekiyor. Çin'de ise belirli şartları sağlayan genç kadınlar zorunlu askerlik yapabiliyor.

Zorunlu askerlik uygulamasının dışında, gönüllü kadın asker sayısı da dünya genelinde artıyor. ABD ordusunda yaklaşık 200 bin kadın görev yaparken, Türkiye dahil birçok ülkede kadınlara isteğe bağlı askerlik ve kariyer imkanı tanınıyor. Rusya ve Ukrayna'da kadınlar için zorunlu askerlik bulunmamakla birlikte, her iki orduda da binlerce gönüllü kadın asker aktif görev alıyor.

NATO ORDULARINDA KADINLARIN PAYI ARTIYOR

Kadınlar, NATO üyesi ve ortak ülkelerin silahlı kuvvetlerinde halen küçük bir azınlık olmayı sürdürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO verilerine göre, son on yılda kadınların ordulardaki varlığında artış yaşansa da oranlar sınırlı düzeyde kaldı. 2014 yılında NATO silahlı kuvvetlerindeki kadınların ortalama oranı yüzde 10,3 iken, bu oran 2022'de yüzde 12,7'ye yükseldi.

Ancak veriler, bu genel artışın tüm ülkeler için geçerli olmadığını ortaya koyuyor. Bazı NATO ülkelerinde kadın asker oranında gerileme yaşandığına dikkat çekilirken, eğilimler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. NATO istatistikleri ile Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü'nün (EIGE) analizleri, kadınların özellikle üst rütbeli subay kadrolarında yeterince temsil edilmediğini ortaya koyuyor. Bu durum, sayısal artışa rağmen ordulardaki karar alma mekanizmalarında cinsiyet dengesinin hala sağlanamadığını gösteriyor.

KADIN ASKER ORANI ÜLKELERE GÖRE BÜYÜK FARKLILIK GÖSTERİYOR

NATO ve Global Firepower verilerine göre, askeri personel içinde kadın oranının en yüksek olduğu ülke yaklaşık yüzde 40 ile Kuzey Kore. Kadınlar için zorunlu askerlik uygulayanİsrailyüzde 38 ile ikinci sırada yer alırken, Güney Afrikayüzde 24'lük oranla üçüncü sırada bulunuyor.

NATO üyesi ve ortak ülkelerin önemli bir bölümünde kadın asker oranı yüzde 15-20 bandında seyrediyor. Macaristan ve Moldova'da bu oran yüzde 20, Avustralya ve Yunanistan'da yüzde 19, ABD'deyüzde 17, Bulgaristan'da ise yüzde 16 olarak belirtiliyor. Veriler, zorunlu askerlik uygulamaları ve toplumsal politikaların kadınların orduya katılımında belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor.

NATO raporları, genel artışa rağmen kadınların hala yetersiz temsil edildiğini gösteriyor. 2023 itibarıyla ittifak genelinde kadın askerlerin oranı yaklaşık yüzde 12-13 seviyesinde bulunuyor.ABD'de kadınların aktif görevdeki payı 2021'de yüzde 17,3'e yükselirken, bu artış tüm muharebe rollerinin kadınlara açılmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Ancak ABD, kadın katılım oranı daha yüksek olan Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin gerisinde kalmaya devam ediyor.

ÜLKELERE GÖRE AKTİF ASKERİ PERSONEL SAYISI

Global Fire Power verilerine göre ülkeler ve personel sayısı…

Çin: 2.035.000

Hindistan: 1.431.000

Amerika Birleşik Devletleri: 1.333.030

Rusya: 1.320.000

Kuzey Kore: 1.320.000

Ukrayna: 900.000

Pakistan: 660.000

İran: 610.000

Etiyopya: 503.000

Türkiye: 481.000

DOĞU AKDENİZ'İN KALBİNDE BİR KADIN SUBAY

Doğu Akdeniz'de yürütülen kritik arama kurtarma operasyonlarının merkezindeki TCSG Yaşam gemisinde, görev saati kavramı olmadan çalışan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı subayı 26 yaşındaki Tuğçe Öğülener, maviyle çevrili yüzlerce millik açıkta sorumluluk üstleniyor.

Disiplini, özeni ve sahadaki etkin katkısıyla dikkat çeken Öğülener, denizdeki zorlu görevleri titizlikle yerine getirirken aynı zamanda kadınların bu alandaki varlığını güçlendiren bir rol model olmayı amaçlıyor.

CUMHURİYET TARİHİNE GEÇEN İLK KADIN GENERAL

Cumhuriyet döneminin ilk kadın generali unvanını taşıyan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanı Tuğgeneral Özlem Yılmaz, askerlik kariyerine 1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun olarak adım attı. Meslek hayatının ilk görevini Şırnak'ın Silopi ilçesinde takım komutanı olarak üstlenen Yılmaz, sahadaki deneyimi ve kararlılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde öncü bir rol üstlendi.

