Dünyanın askeri personel sayısı açıklandı! Hangi ülkeler kadınları silah altına alıyor?

İsrail, kadınlar için zorunlu askerliğin en uzun süredir uygulandığı ülkelerden biri. 1949'dan bu yana kadınlar iki yıl askerlik yapıyor. Afrika kıtası ise kadın asker bulunduran ülke sayısının en fazla olduğu bölge olarak öne çıkıyor. Eritre başta olmak üzere birçok Afrika ülkesindekadınlar için askerlik zorunlu.

Asya'da Kuzey Kore, Myanmar, Çin ve Doğu Timor kadınları zorunlu askerlik kapsamına alırken, özellikleKuzey Kore'de bu uygulama uzun yıllara yayılan hizmet süreleriyle dikkat çekiyor. Çin'de ise belirli şartları sağlayan genç kadınlar zorunlu askerlik yapabiliyor.

Zorunlu askerlik uygulamasının dışında, gönüllü kadın asker sayısı da dünya genelinde artıyor. ABD ordusunda yaklaşık 200 bin kadın görev yaparken, Türkiye dahil birçok ülkede kadınlara isteğe bağlı askerlik ve kariyer imkanı tanınıyor. Rusya ve Ukrayna'da kadınlar için zorunlu askerlik bulunmamakla birlikte, her iki orduda da binlerce gönüllü kadın asker aktif görev alıyor.