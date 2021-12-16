Dünyaca ünlü şirkette taciz skandalı! ’Beni kalçamdan tutup...’

Florida, Cape Canaveral'da inşaat güvenilirliği mühendisi olarak çalışan Kosak, şirkete ilk başladığında bir meslektaşının onu kalçasından tuttuğunu iddia ediyor ve başka bir meslektaşının, çalışma sırasında farklı bir meslektaşının elini göğsüne koyduğunu söylediği başka bir olayı anlatıyor.