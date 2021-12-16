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Dünyaca ünlü şirkette taciz skandalı! 'Beni kalçamdan tutup...'

Elon Musk'ın saihib olduğu dünyaca ünlü şirket Tesla, taciz skandallarıyla gündeme gelirken beş eski SpaceX çalışanı daha taciz konusunda konuştu. Bir çalışan yaşadığı tacizi anlatırken 'Beni kalçamdan tutup...' diye başlayarak yaşadıklarını anlattı. İşte o taciz iddiaları...

16.12.2021 00:17 - Son Güncelleme: 16.12.2021 00:17
Dünyaca ünlü şirkette taciz skandalı! ’Beni kalçamdan tutup...’

5 eski SpaceX çalışanı, işyerinde cinsel taciz kültürü olduğunu ve yöneticilerin ve insan kaynakları departmanının şikayetleri kötü ele aldığını iddia ederek ticari roket şirketinde çalışma deneyimlerini anlattı.

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Dünyaca ünlü şirkette taciz skandalı! ’Beni kalçamdan tutup...’

Kasım ayında SpaceX'ten ayrılan eski bir çalışan Ashley Kosak tarafından yayınlanan bir makalede fikirlerini beyan eden diğer SpaceX çalışanları, işyerindeki durumu ele aldı.

Dünyaca ünlü şirkette taciz skandalı! ’Beni kalçamdan tutup...’

Kosak şunları söyledi "SpaceX bir kuruluş olarak misyona çalışan sağlığı yerine, cinsel taciz eylemleri gerçekleştiren kişilere karşı hiçbir zaman anlamlı bir eylemde bulunulduğunu görmediğim ölçüde değer veriyor."

Dünyaca ünlü şirkette taciz skandalı! ’Beni kalçamdan tutup...’

Çalışanlara göre SpaceX'in eylem eksikliğinin yönetimin bunu yapma arzusundan kaynaklanıyor.

Dünyaca ünlü şirkette taciz skandalı! ’Beni kalçamdan tutup...’

Florida, Cape Canaveral'da inşaat güvenilirliği mühendisi olarak çalışan Kosak, şirkete ilk başladığında bir meslektaşının onu kalçasından tuttuğunu iddia ediyor ve başka bir meslektaşının, çalışma sırasında farklı bir meslektaşının elini göğsüne koyduğunu söylediği başka bir olayı anlatıyor.

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