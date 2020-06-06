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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili tüm dünyaya uyarıda bulundu!

Dünya Sağlık Örgüt (DSÖ), koronavirüs tedbirleri kapsamında mevcut kılavuzunu güncelleyerek, tüm dünyaya uyarıda bulundu. Kılavuzda ilk kez halka açık yerlerde kumaş yüz maskeleri takılmasının teşvik edilmesi yönünde tavsiyeler bulunuyor.

06.06.2020 09:22 - Son Güncelleme: 06.06.2020 09:35
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili tüm dünyaya uyarıda bulundu!

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili tüm dünyaya uyarıda bulundu!

Ghebreyesus, Kovid-19'un kontrol altına alınması için maske kullanımı konusunda DSÖ'nün bugün mevcut rehberini güncellediğini belirterek, "Bu kılavuz, gelişen kanıtlara dayanıyor ve kimin maske takması gerektiği, ne zaman takılması ve ne yapılması gerektiği konusunda güncellenmiş tavsiyeler sunuyor." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili tüm dünyaya uyarıda bulundu!

Kılavuzun eldeki tüm mevcut delillerin dikkatli şekilde gözden geçilerek ve uluslararası halk sağlığı uzmanları ve sivil toplum örgütleriyle yapılan kapsamlı istişareler sonucu geliştirildiğini anlatan Ghebreyesus, "Maskeler tek başına sizi Kovid-19'dan koruyamaz." diye konuştu

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili tüm dünyaya uyarıda bulundu!

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Kovid-19 semptomları taşıyan hastaların evde kalması ve sağlık uzmanlarıyla irtibat halinde olması tavsiyesinin aynen devam ettiğini belirterek, "Kovid-19 taşıdığı teyit edilen kişiler izole edilmeli, bir sağlık kuruluşunda bakım görmeli ve temas ettiği kişiler de karantinaya alınmalıdır. Hasta kişi veya temasta olduğu birinin illaki evini terk etmesi gerekiyorsa, bu kişiler tıbbi maske takmalıdır." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili tüm dünyaya uyarıda bulundu!

MASKE TAKILMASI KONUSUNDA YENİLİKLER
Sağlık kuruluşları gibi virüsün yayılma riskinin yüksek olduğu yerlerde sadece sağlıkçıların değil tüm çalışanların her koşulda "tıbbi maske" takması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, şunları kaydetti:

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