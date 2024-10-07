Dünya Gazze'de enkaz altında kaldı! Soykırımın 1. yılında küresel sistem iflas etti: BM 3 maymunu oynuyor katil İsrail kollanıyor
Gazze'de 1 yıl, 4 mevsim, 12 ay, 52 hafta, 365 gündür soykırım işleniyor. Terör devleti İsrail, çoğu çocuk ve kadın 42 bin Filistinliyi şehit etti. Yüzlerce aile nüfustan silindi, en ağır bedeli çocuklar ödedi. Birleşmiş Milletler ise soykırım ve işgalin ortağı oldu. Hamas'ı kınayan BM, İsrail'e 'dayanışma' mesajı verdi. Küresel vicdanın çöktüğü bu sistemde "Dünya 5'ten büyüktür" diyen Başkan Erdoğan, mazlumun umudu oldu. Her platformda hakikati haykırdı. Türkiye, İsrail'e en ağır yaptırımları uygulayıp soykırım davasına müdahil oldu.