Dünya Gazze’de enkaz altında kaldı! Soykırımın 1. yılında küresel sistem iflas etti: BM 3 maymunu oynuyor katil İsrail kollanıyor

Terör devleti İsrail 'in ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze 'de yürüttüğü sistematik soykırım 1 yılı geride bıraktı.

7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli şehadet şerbeti içti.