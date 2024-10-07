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Dünya Gazze'de enkaz altında kaldı! Soykırımın 1. yılında küresel sistem iflas etti: BM 3 maymunu oynuyor katil İsrail kollanıyor

Gazze'de 1 yıl, 4 mevsim, 12 ay, 52 hafta, 365 gündür soykırım işleniyor. Terör devleti İsrail, çoğu çocuk ve kadın 42 bin Filistinliyi şehit etti. Yüzlerce aile nüfustan silindi, en ağır bedeli çocuklar ödedi. Birleşmiş Milletler ise soykırım ve işgalin ortağı oldu. Hamas'ı kınayan BM, İsrail'e 'dayanışma' mesajı verdi. Küresel vicdanın çöktüğü bu sistemde "Dünya 5'ten büyüktür" diyen Başkan Erdoğan, mazlumun umudu oldu. Her platformda hakikati haykırdı. Türkiye, İsrail'e en ağır yaptırımları uygulayıp soykırım davasına müdahil oldu.

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Giriş Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:15 Güncelleme Tarihi :07 Ekim 2024 , 09:19
Dünya Gazze’de enkaz altında kaldı! Soykırımın 1. yılında küresel sistem iflas etti: BM 3 maymunu oynuyor katil İsrail kollanıyor

Terör devleti İsrail'in ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırım 1 yılı geride bıraktı.

Dünya Gazze’de enkaz altında kaldı! Soykırımın 1. yılında küresel sistem iflas etti: BM 3 maymunu oynuyor katil İsrail kollanıyor

7 Ekim 2023'ten bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli şehadet şerbeti içti.

Dünya Gazze’de enkaz altında kaldı! Soykırımın 1. yılında küresel sistem iflas etti: BM 3 maymunu oynuyor katil İsrail kollanıyor

96 bin 910 kişi yaralandı.

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