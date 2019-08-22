Dünya büyük şokta! UFO'lar Türkiye'yi bastı bu görüntüler nedir?

Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken Surius araştırma merkezi Türkiye'de son 3 ayda rekor düzeyde UFO görüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre UFO ihbarındaki artış bir anda fırladı ve ilk kez yüzde 60 gibi bir rakama yükseldi. Dünyanın dört bir yanından birçok UFO ihbarı yapılsa da, sosyal medya üzerinden birçok video görüntü paylaşılan uzaylılar hakkında bu zaman kadar yapılan en dikkat çekici açıklama ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi'nden geldi. Sansürsüz olarak yayınlanan kayıtlar oldukça ilginç. UFO; bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne. Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılır. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü ve/ya seslerden ibarettir.

22.08.2019 16:43 - Son Güncelleme: 22.08.2019 16:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





