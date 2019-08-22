Dünya büyük şokta! UFO'lar Türkiye'yi bastı bu görüntüler nedir?
Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken Surius araştırma merkezi Türkiye'de son 3 ayda rekor düzeyde UFO görüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre UFO ihbarındaki artış bir anda fırladı ve ilk kez yüzde 60 gibi bir rakama yükseldi. Dünyanın dört bir yanından birçok UFO ihbarı yapılsa da, sosyal medya üzerinden birçok video görüntü paylaşılan uzaylılar hakkında bu zaman kadar yapılan en dikkat çekici açıklama ABD Ulusal UFO İhbar Merkezi'nden geldi. Sansürsüz olarak yayınlanan kayıtlar oldukça ilginç. UFO; bilimsel bir açıklaması olmadığı ve genellikle dünya dışı yaşam taşıdığı iddia edilen gizemli nesne. Türkçede uçan daire kavramı da sıklıkla UFO anlamında kullanılır. UFO fenomenleri bazen sadece gözlemcilerin iddiasından, bazen de çeşitli kayıt cihazlarıyla elde edilen görüntü ve/ya seslerden ibarettir.
Uzaylı var mı UFO'lar gerçek mi tartışmaları sürerken Surius araştırma merkezi Türkiye'de son 3 ayda rekor düzeyde UFO görüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre UFO ihbarındaki artış bir anda fırladı ve ilk kez yüzde 60 gibi bir rakama yükseldi. UFO'ların en çok görüldüğü 30 ilin ve ilçelerin listesi de verildi. Yayınlanan fotoğraflar ise yok artık dedirtecek türden oldu.
56 GÖRÜNTÜ GERÇEK ÇIKTI
Sirius araştırma merkezine 01 Ağustos 2014 – 10 Kasım 2014 tarihleri arasındaki dönemde 2 bin 234 ihbar yapıldı. Bu ihbarlardan 392 tanesi digital fotoğraf veya video kameralarla kayda alınmış görüntülerden oluşuyor. Surius merkezi bu görüntülerin 336 tanesinin yanılsama olacağına karar verdi ancak içlerinden 56 tanesinin UFO olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.
İSTANBUL'DAN TUZ GÖLÜNE
Sirius tarafından yayınlanan UFO fotoğrafları İstanbul'dan Tuz gölüne kadar bir çok ili kapsıyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayında Bodrum'da rekor sayıdı UFO görüntüsü kayıtlara geçti. Bir görüntü var ki bunda UFO aracı olduğu sanılan cisim yolcu uçağının hemen üstünde görüntülendi.
EN ÇOK UFO GÖRÜLEN 30 İL VE İLÇELER
Surius merkezinin yaptığı açıklamaya göre son üç ayda UFO görüldü ihbarlarında patlama oldu. İlk kez yüzde 60 gibi yüksek bir sayıda ihbar yapıldı. UFO'ların görüldüğü iller Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar çok çeşitli. Bu illerin listesi de yayınlandı.
UFO GÖRÜLEN İLLER LİSTESİ
İstanbul ve çevresi, Antalya, Alanya, Adana, Bursa, Bozcaada, Samsun, Ankara, İzmir, Efes ve çevresi, Manisa, Afyon, Denizli, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Konya, Eskişehir, Safranbolu, Giresun, Kıbrıs, Kütahya, Adıyaman, Ağrı, Erzurum, Zonguldak, Ayvalık, İzmit, Yalova, Bolu, Çeşme, Bayburt, Balıkesir, Hatay, Sakarya, Tuz Gölü, Bodrum, Uşak, Şanlıurfa…