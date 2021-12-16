Dünya bu kararı konuşuyor! Kuzey Kore'de 11 gün boyunca gülmek, alışveriş yapmak yasak
Kuzey Kore'de, 10 yıl önce ölen lider Kim Jong-il'i anma etkinlikleri başladı. Hükümet yetkilileri, halka 11 gün boyunca herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
16.12.2021 22:13
- Son Güncelleme: 16.12.2021 22:26
Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine, alkol kullanmalarına hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi.
ALIŞVERİŞ BİLE YASAK
İsmi açıklanmayan kaynak, Kuzey Korelilerin Kim Jong-il'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine gitmesine bile izin verilmediğini de sözlerine ekledi.