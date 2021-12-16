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Dünya bu kararı konuşuyor! Kuzey Kore'de 11 gün boyunca gülmek, alışveriş yapmak yasak

Kuzey Kore'de, 10 yıl önce ölen lider Kim Jong-il'i anma etkinlikleri başladı. Hükümet yetkilileri, halka 11 gün boyunca herhangi bir mutluluk belirtisi göstermemelerini emretti. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

16.12.2021 22:13 - Son Güncelleme: 16.12.2021 22:26
Dünya bu kararı konuşuyor! Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek, alışveriş yapmak yasak

Kim Jong-il, 1994'ten 2011'deki ölümüne kadar Kuzey Kore'yi yönetti.

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Dünya bu kararı konuşuyor! Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek, alışveriş yapmak yasak

Kim Jong-il'in ölümünden 10 yıl sonra, Kuzey Koreliler, gülmelerine, alkol kullanmalarına hatta markete gitmelerine bile izin verilmeyen 11 günlük yas dönemine girdi.

Dünya bu kararı konuşuyor! Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek, alışveriş yapmak yasak

Radyodan yapılan anonsta "Yas döneminde alkol almamalıyız, gülmemeliyiz veya eğlenceli aktivitelerde yer almamalıyız." denildi.

Dünya bu kararı konuşuyor! Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek, alışveriş yapmak yasak

ALIŞVERİŞ BİLE YASAK
İsmi açıklanmayan kaynak, Kuzey Korelilerin Kim Jong-il'in ölümünün yıl dönümü olan 17 Aralık'ta market alışverişine gitmesine bile izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

Dünya bu kararı konuşuyor! Kuzey Kore’de 11 gün boyunca gülmek, alışveriş yapmak yasak

"ÜZGÜN GÖRÜNMEYEN" İNSANLARI POLİS İZLİYOR
Güney Hwanghae eyaletinin güneybatısındaki bir başka kaynak, polis memurlarına "yas dönemine uygun şekilde üzgün görünmeyen" insanları izlemelerinin emredildiğini söyledi.

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