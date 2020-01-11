Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Prens Harry ve Meghan Markle'ın o kararın ardından Kraliçe 2. Elizabeth...
Son dakika... İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını bildirdi. Prens Harry ve Meghan Markle'ın aldığı ayrılık kararı sonrası Kraliçe 2. Elizabeth, ilk kez görüntülendi.
11.01.2020 13:50
- Son Güncelleme: 11.01.2020 13:50
Sussexlerin aldığı ayrılık kararı sonrası Kraliçe 2. Elizabeth, ilk kez görüntülendi. Kraliçe'nin kendi kullandığı Land Rover marka aracıyla Sandringham'daki atış talimi partisine gittiği belirtildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılacağını açıklayan Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın balmumu heykellerini kaldırdı.
Madame Tussauds Müzesi Genel Müdürü Steve Davies, ilgi gören ve sevilen heykellerin sergilenmeye devam edeceğini belirterek, "Meghan ve Harry'nin heykelleri Kraliyet Ailesi bölümünde sergilenmeyecek" ifadelerini kullandı.
Çift, yazılı açıklamalarında, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz." demişti.
Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını duyuran çift, "vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını" vurgulamıştı.