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  • Dünya Afrin'e kilitlendi! Zeytin Dalı Harekatı'nı böyle gördüler 1
    Dünya Afrin'e kilitlendi! Zeytin Dalı Harekatı'nı böyle gördüler

    Dünya basını Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na geniş yer ayırdı.