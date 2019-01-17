Donald Trump alay konusu oldu!
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray çalışanlarını hükümetin kapalı olması nedeniyle ücretiz izine çıkarınca misafirlerine yemek ikram edememiş ve bunun üzerine McDonald's'tan hamburger istemişti. ABD Başkanı Trump o gün sonunda attığı twette ile Burger King'in dilene dolandı.
17 Ocak 2019 Perşembe, 15:23:13 Güncelleme: 15:34:42
Olayı twitterden yazan Trump harf hatası yapınca Burger King'in hedefi oldu. Trump, twettinde "Ulusal şampiyon Clemson Tigers'la dün gece Beyaz Saray'da olmak muhteşemdi. Kapanmadan dolayı onlara muazzam miktarda fast food servis ettim (kendim ödedim),1000'den fazla "hamberder" ve bunun gibi şeyler. Bir saat içinde hepsi bitmişti. Muhteşem adamlar ve büyük yiyiciler!" ifadelerini kullandı.
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