Donald Trump alay konusu oldu!

Olayı twitterden yazan Trump harf hatası yapınca Burger King'in hedefi oldu. Trump, twettinde "Ulusal şampiyon Clemson Tigers'la dün gece Beyaz Saray'da olmak muhteşemdi. Kapanmadan dolayı onlara muazzam miktarda fast food servis ettim (kendim ödedim),1000'den fazla "hamberder" ve bunun gibi şeyler. Bir saat içinde hepsi bitmişti. Muhteşem adamlar ve büyük yiyiciler!" ifadelerini kullandı.