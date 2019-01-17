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Donald Trump alay konusu oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray çalışanlarını hükümetin kapalı olması nedeniyle ücretiz izine çıkarınca misafirlerine yemek ikram edememiş ve bunun üzerine McDonald's'tan hamburger istemişti. ABD Başkanı Trump o gün sonunda attığı twette ile Burger King'in dilene dolandı.

17 Ocak 2019 Perşembe, 15:23:13 Güncelleme: 15:34:42
Donald Trump alay konusu oldu!

Hükümetin kapalı olması nedeni ile Beyaz Saray çalışanları izne çıkartılınca Saray'da yemek yapan da olmadı. Kolej Ligi şampiyonu Clemson Tigers'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, sporcular için pizza ve hamburger sipariş etmek zorunda kalmıştı.

Donald Trump alay konusu oldu!

Siparişleri Mc Donald's'tan veren Trump fast food zincirleri arasında da gerginliğe neden oldu. Donald Trump ve McDonald's için pusuya yatan Burger King'e istediği fırsatı ABD Başkanı Donald Trump verdi.

Donald Trump alay konusu oldu!

Olayı twitterden yazan Trump harf hatası yapınca Burger King'in hedefi oldu. Trump, twettinde "Ulusal şampiyon Clemson Tigers'la dün gece Beyaz Saray'da olmak muhteşemdi. Kapanmadan dolayı onlara muazzam miktarda fast food servis ettim (kendim ödedim),1000'den fazla "hamberder" ve bunun gibi şeyler. Bir saat içinde hepsi bitmişti. Muhteşem adamlar ve büyük yiyiciler!" ifadelerini kullandı.

Donald Trump alay konusu oldu!

Trump, hamburger yerine 'hamberder' yazdığını fark etti ancak silip doğrusunu paylaşana kadar paylaşımın çoktan ekran görüntüsü alınmış oldu. Bu durum rakip Burger King içinde bulunmaz nimete dönüştü.

Donald Trump alay konusu oldu!

Sosyal medyayı çok iyi kullanan Burger King rakip firmadan sipariş veren Trump'ı kendi sözleri ile vurdu. Burger King "Dün çok büyük bir sipariş aldığımızdan elimizde hiç hamberder kalmamıştır. Bugün sadece hamburger servis ediyoruz." paylaşımında bulundu.

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