Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye kehaneti 'Alarmda olun'
Kendini yeni nesil deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets'ten yeni kehanet! Daha önce pek çok deprem tahmini tutan Frank Hoogerbeets bu kez yer olarak Türkiye'yi işaret ederek tarih verdi. Frank Hoogerbeets uyardı: Alarmda olun!
Son dönemde deprem öngörüleri doğru çıkan deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, geçtiğimiz hafta Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuş ve o uyarısı Denizli'de gerçek olmuştu. Hoogerbeets youtube kanalında 23 Mart tarihinde yayınladığı yeni bir video ile 28, 29 ve 30 Mart tarihlerini işaret etti.
Hoogerbeets, internet sitesinde yer verdiği bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arasında yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacaktı. Hoogerbeets, Rusya'nın Kamçatka ve Japonya'nın açıklarında yer alan bölgede yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceği ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulunmuştu.
TÜRKİYE TAHMİNİ DOĞRU ÇIKTI
Hoogerbeets'in Türkiye tahmini doğru çıktı ve 20 Mart'ta merkez üssü Denizli, Acıpayam olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 20 Mart'tan itibaren Denizi'de sismik faaliyetler dur durak bilmedi ve büyüklüğü 4.8 şiddetine varan binden fazla artçı deprem meydana geldi.
28,29 VE 30 MART'A DİKKAT
Frank Hoogerbeets, bu sefer youtube kanalında yayınladığı yine bir videoyla 28, 29 ve 30 Mart tarihlerine dikkat çekti. Videoda; Türkiye'nin durumu dikkatlice izlemesi gerektiği, 7 ve üzeri ya da 6 şiddetinde, özellikle Akdeniz Bölgesin'de depremler meydana gelebilir deniyor. Sadece tek bir olasılıktan da bahsetmediğini dile getiren Hoogerbeets, "Özellikle olası deprem bölgeleri için; iki ya da çoklu sismik vakalar da olabilir, gerçekten dikkatli olmanın ve durumu yakından takip etmenin zamanıdır." dedi.
TÜRKİYE TAHMİNLERİ TUTMUŞTU
Malatya'nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde 4,1 ve 4,3'lük deprem meydana gelmişti. Bu depremin ardından gözler kendini 'yeni nesil deprem tahmincisi' olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets'e çevirimişti. Depremleri daha önce tahmin ettiğini söyleyen ve olası depremler hakkında kehanetlerde bulunan Frank Hoogerbeets direkt Türkiye'yi işaret etmişti.