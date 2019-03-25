Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten Türkiye kehaneti 'Alarmda olun'

28,29 VE 30 MART'A DİKKAT

Frank Hoogerbeets, bu sefer youtube kanalında yayınladığı yine bir videoyla 28, 29 ve 30 Mart tarihlerine dikkat çekti. Videoda; Türkiye'nin durumu dikkatlice izlemesi gerektiği, 7 ve üzeri ya da 6 şiddetinde, özellikle Akdeniz Bölgesin'de depremler meydana gelebilir deniyor. Sadece tek bir olasılıktan da bahsetmediğini dile getiren Hoogerbeets, "Özellikle olası deprem bölgeleri için; iki ya da çoklu sismik vakalar da olabilir, gerçekten dikkatli olmanın ve durumu yakından takip etmenin zamanıdır." dedi.