Corona virüsten poşetlerle korunuyorlar! Her şey tükendi
Dünya corona virüs ile mücadele ediyor. Bu mücadelenin en ön saflarında ise hiç kuşkusuz sağlık çalışanları yer alıyor. Ancak ABD ve Avrupa'da tıbbi malzeme yetersizliği baş gösterdi. Öyle ki bu görüntüleri bu yetersizliği kanıtlar nitelikte. Tek kullanımlık maskeleri birden fazla kullanan doktorlar ve hemşireler, önlük ve koruyucu giysi kalmadığı için çöp poşetlerini keserek kendilerini korumaya çalışıyor.
26.03.2020 11:26
- Son Güncelleme: 26.03.2020 11:35
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