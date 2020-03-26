Haberler Galeri Dünya Corona virüsten poşetlerle korunuyorlar! Her şey tükendi

Corona virüsten poşetlerle korunuyorlar! Her şey tükendi

Dünya corona virüs ile mücadele ediyor. Bu mücadelenin en ön saflarında ise hiç kuşkusuz sağlık çalışanları yer alıyor. Ancak ABD ve Avrupa'da tıbbi malzeme yetersizliği baş gösterdi. Öyle ki bu görüntüleri bu yetersizliği kanıtlar nitelikte. Tek kullanımlık maskeleri birden fazla kullanan doktorlar ve hemşireler, önlük ve koruyucu giysi kalmadığı için çöp poşetlerini keserek kendilerini korumaya çalışıyor.

26.03.2020 11:26 - Son Güncelleme: 26.03.2020 11:35
Corona virüsten poşetlerle korunuyorlar! Her şey tükendi

Corona virüsü her geçen saat dünyaya yayılmaya ve hayatı felç etmeye devam ediyor. Dünya çapında enfekte olan insan sayısı 472 bini aştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsten poşetlerle korunuyorlar! Her şey tükendi

Ölü sayısı ise 21 bin 300'ü geride bırakırken, sağlık çalışanları canla başla hayat kurtarmaya ve hastaları sağlığına kavuşturmaya çalışıyor.

Corona virüsten poşetlerle korunuyorlar! Her şey tükendi

Ekipman sıkıntısı çeken doktorlar, hemşireler ve sağlık ekipleri, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunuyor.

Corona virüsten poşetlerle korunuyorlar! Her şey tükendi

ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere pek çok yerde, uzun süredir devam eden corona virüsü kabusu, medikal ekipman sıkıntısı yaratıyor.

Corona virüsten poşetlerle korunuyorlar! Her şey tükendi

Sürekli olarka kendilerini korumak zorunda olan sağlık çalışanları, maske, eldiven ve koruyucu kıyafet sıkıntısı çekiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Putin'den tehlikeli hamle! Koronavirüs hastalarını ziyaret etti
Putin'den tehlikeli hamle! Koronavirüs hastalarını ziyaret etti