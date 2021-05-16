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Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Çinli fenomen Coeyyy'in paylaştığı fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. Coeyyy'in kareleri "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraflara asla inanmayın" sözünü bir kez daha kanıtlıyor.

16.05.2021 06:42 - Son Güncelleme:
Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Çinli sosyal medya fenomeni Coeyyy ve arkadaşının aşırı derecede editlenmiş fotoğrafları sosyal medyayı sarsmış vaziyette.

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Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Çin'in ünlü sosyal medya platformu Xiaohonghshu'yu kullanan fenomen kızların fotoğraflarının gerçek görüntüleri bir facebook hesabında paylaşıldı.

Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

New York Post'ta yer verilen habere göre, paylaşımı yapan Facebook hesabı ikilinin öncesi ve sonrası fotoğraflarını kullandı.

Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Genç kızların paylaşımlarındaki hallerinin normal hayattaki görüntülerinden oldukça farklı olduğu gözler önüne serildi.

Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Gerçek görüntülerle sosyal medyada paylaşılan editlenmiş görüntüler arasındaki farka takipçileri bile inanamadı.