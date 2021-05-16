Çinli fenomen sosyal medyayı salladı! 'Yok artık' dedirtti...

Çinli fenomen Coeyyy'in paylaştığı fotoğraflar görenleri şaşkına çevirdi. Coeyyy'in kareleri "Sosyal medyada gördüğünüz fotoğraflara asla inanmayın" sözünü bir kez daha kanıtlıyor.

16.05.2021 06:42 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





