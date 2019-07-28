Çin Hong Kong'da protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin izin vermemesine rağmen göstericiler yürüyüş düzenledi. Çin polisinin sadece Chater Garden parkında gösteriye izin vermesine karşın, iki gruba ayrılan on binlerce göstericinin bir kısmı alışveriş bölgesi Causeway Bay'e bir kısmı da Çin'in bölgedeki irtibat ofisine yürüdü.

28.07.2019 18:43 - Son Güncelleme: 28.07.2019 19:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





