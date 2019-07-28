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Çin Hong Kong'da protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin izin vermemesine rağmen göstericiler yürüyüş düzenledi. Çin polisinin sadece Chater Garden parkında gösteriye izin vermesine karşın, iki gruba ayrılan on binlerce göstericinin bir kısmı alışveriş bölgesi Causeway Bay'e bir kısmı da Çin'in bölgedeki irtibat ofisine yürüdü.

28.07.2019 18:43 - Son Güncelleme: 28.07.2019 19:02
Çin Hong Kong'da protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Causeway Bay'de bazı mağazalar erken kapandı. Hong Kong'da polis, geçen hafta sonu göstericilerin maskeli kişiler tarafından saldırıya uğradığı Yuan Long bölgesinde dün yürüyüş düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Çin Hong Kong'da protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Geçen hafta sonu Yuan Long metro istasyonunda yüzleri maskeli, beyaz kıyafetli onlarca kişi, ellerinde sopalarla göstericileri ve yolcuları darp etmiş, 45 kişinin yaralandığı olaya polisin geç müdahale etmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Çin Hong Kong'da protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Polis, saldırganların bazılarının sokak çeteleriyle bağlantılı olduğunu, bazılarının da bölge sakinleri olduğunu açıklamıştı.

Çin Hong Kong'da protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Çin Hong Kong'da protestolar devam ediyor! Sokaklar savaş alanına döndü

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

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