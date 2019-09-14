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CIA yıllarca onları kullandı, gerçekler gizli belgelerle ifşa oldu! Özel olarak eğitildiler

Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'in, gizli belgelerinden çıkan bilgiler dünyayı şaşkına çevirmeye devam ediyor... CIA'in Soğuk Savaş dönemi esnasında sabotajcı yunuslar, fotoğraf çeken kuzgunlar, ortam dinleyen kediler eğittiği ortaya çıktı. İşte dünyayı şaşırtan o gerçekler...

14.09.2019 15:59 - Son Güncelleme: 14.09.2019 16:07
CIA yıllar onları kullandı, gerçekler gizli belgelerle ifşa oldu! Özel olarak eğitildiler

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Soğuk Savaş yıllarında güvercinleri ajan olarak kullandığına dair 'gizli' belgeleri açıkladı. Gizlilik statüsü kaldırılan belgelere göre CIA; başta SSCB olmak üzere bilgi sızdırmak istediği ülkelerde güvercinlerin yanı sıra yunus, kuzgun ve kedileri de kullandı.

CIA yıllar onları kullandı, gerçekler gizli belgelerle ifşa oldu! Özel olarak eğitildiler

Hayvanların teşkilat için eşsiz görevleri yerine getirebileceğine inanan CIA'in, 1970'lerde Tacana kod adıyla anılan operasyonda küçük kameralar yerleştirilen güvercinlerden faydalandığı, bir defasında da Avrupa'da pencere kenarına bir karga tarafından dinleme cihazı konulduğu, ancak hedeften ses kaydı alınamadığı kaydedildi.

CIA yıllar onları kullandı, gerçekler gizli belgelerle ifşa oldu! Özel olarak eğitildiler

KEDİNİN İÇİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRDİ

CIA'in, Sovyetler Birliği'nin kimyasal silah deneyip denemediğini tespit etmek için göçmen kuşlara sensörler yerleştirmeyi gözden geçirdiği, ayrıca Acoustic Kitty operasyonunda kedinin içine dinleme cihazı yerleştirildiği ifade edildi.

CIA yıllar onları kullandı, gerçekler gizli belgelerle ifşa oldu! Özel olarak eğitildiler

YUNUSLARA SENSÖRLER TAKILDI

Teşkilatın 1960'ların sonunda su altı operasyonları için yunuslardan faydalanmaya çalıştığı, yunusların Sovyet nükleer denizaltılarının sesini duymak, biyolojik ve radyoaktif silah kalıntılarını tespit etmek için sensörler taşıyıp taşıyamayacağını test ettiği bildirildi.

CIA yıllar onları kullandı, gerçekler gizli belgelerle ifşa oldu! Özel olarak eğitildiler

"Yunuslar hareket halindeki gemilere paket yerleştirip alabilir mi?" diye inceleme yapıldığı, "köpekleri uzaktan yönlendirmek için beyinlerinin elektrikle uyarıldığı" bazı testlerin yapılmış olduğu ancak bu denemelerin ayrıntılarının hala gizliliğini koruduğu belirtildi.

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