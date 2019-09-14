CIA yıllarca onları kullandı, gerçekler gizli belgelerle ifşa oldu! Özel olarak eğitildiler

Hayvanların teşkilat için eşsiz görevleri yerine getirebileceğine inanan CIA'in, 1970'lerde Tacana kod adıyla anılan operasyonda küçük kameralar yerleştirilen güvercinlerden faydalandığı, bir defasında da Avrupa'da pencere kenarına bir karga tarafından dinleme cihazı konulduğu, ancak hedeften ses kaydı alınamadığı kaydedildi.