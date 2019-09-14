CIA yıllarca onları kullandı, gerçekler gizli belgelerle ifşa oldu! Özel olarak eğitildiler
Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'in, gizli belgelerinden çıkan bilgiler dünyayı şaşkına çevirmeye devam ediyor... CIA'in Soğuk Savaş dönemi esnasında sabotajcı yunuslar, fotoğraf çeken kuzgunlar, ortam dinleyen kediler eğittiği ortaya çıktı. İşte dünyayı şaşırtan o gerçekler...
ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Soğuk Savaş yıllarında güvercinleri ajan olarak kullandığına dair 'gizli' belgeleri açıkladı. Gizlilik statüsü kaldırılan belgelere göre CIA; başta SSCB olmak üzere bilgi sızdırmak istediği ülkelerde güvercinlerin yanı sıra yunus, kuzgun ve kedileri de kullandı.
Hayvanların teşkilat için eşsiz görevleri yerine getirebileceğine inanan CIA'in, 1970'lerde Tacana kod adıyla anılan operasyonda küçük kameralar yerleştirilen güvercinlerden faydalandığı, bir defasında da Avrupa'da pencere kenarına bir karga tarafından dinleme cihazı konulduğu, ancak hedeften ses kaydı alınamadığı kaydedildi.